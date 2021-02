The Offspring anuncian fecha de lanzamiento de su nuevo disco Let The Bad Times Roll con un lyric video. Con este single, los de California han querido que sus fans sepan que el próximo 16 de abril podrán disfrutar de disco nuevo, tras diez años de silencio.

Igual que en trabajos anteriores, la banda cuenta con la producción de Bob Rock para este álbum. El single ha sido presentado oficialmente a través de sus redes sociales y de su página web oficial:

Con este comunicado los californianos han querido manifestar su emoción al poder presentar este nuevo single que ha tenido a sus fans 9 años esperando.

Sin embargo, la noticia no viene de nuevas pues, el pasado 8 de febrero, Dexter Holland y Noodles publicaron un video confirmando que su próximo décimo álbum de estudio había terminado de grabarse.

Let The Bad Times Roll, que fue escrita y grabada por Dexter Holland en distintos lugares incluyendo el estudio de la banda en Huntington Beach, California, y producida por Bob Rock, es la canción principal del álbum, que incluirá 12 pistas será el primer proyecto de la banda bajo el sello Universal Music Group.

El disco “Let The Bad Times Roll” incluirá las siguientes pistas:

01. This Is Not Utopia (2:38)

02. Let The Bad Times Roll (3:18)

03. Behind Your Walls (3:21)

04. Army Of One (3:11)

05. Breaking These Bones (2:46)

06. Coming For You (3:48 )

07. We Never Have Sex Anymore (3:30)

08. In The Hall Of The Mountain King (1:00)

09. The Opioid Diaries (3:01)

10. Hassan Chop (2:20)

11. Gone Away (3:16)

12. Lullaby (1:12)

Escucha ahora ‘Let The Bad Times Roll’ de The Offspring: