Hace unos días, la banda se quedó sin baterista después de despedir a Pete Parada por no vacunarse. Con la gira a la vuelta de la esquina, tenían que buscar recambio. Y lo han encontrado. Así que, The Offspring rearma la batería con Josh Freese.

Viejos conocidos

Josh Freese tocó con The Offspring en algunos de sus álbumes; el primero fue Splinter (Columbia Records, 2003), también colaboró en el álbum Rise and Fall, Rage and Grace (Columbia Records, 2008) y en el noveno LP de los estadounidenses, Days Go By (Columbia Records, 2012).

Para esta ocasión, Dexter Holland le preguntó a Josh Freese si se animaba a tocar con ellos el pasado domingo, ya que Pete Parada ya no formaba parte del grupo por no vacunarse (aquí explicamos los motivos). El bueno de Josh no se negó, pero le puso un inconveniente que el líder de The Offspring, Dexter Holland, salvó con picardía y elegancia.

Con una gira por Reino Unido e Irlanda que empieza en noviembre, The Offspring tiene la necesidad de encontrar recambio en su batería. Y aunque también tiene actuaciones programadas para septiembre y octubre, la urgencia se asomaba para el domingo pasado, donde tocaban en el SoFi Stadium de Los Ángeles dentro de festival radiofónico Alt 97.

Entonces Dexter pensó en Josh y le dijo:

–Oye Josh, ¿puedes tocar el domingo con The Offspring en Los Ángeles?

–Sí claro, Dexter, pero tocaré el sábado en Denver con The Vandals. Podría complicar las cosas, dijo Josh.

– ¿Qué tal si te llevo a tu concierto el sábado y te regreso la misma noche?– dijo Dexter.

La respuesta la podemos imaginar, después de ver la imágenes en su cuenta de Instagram.

Josh Freese tocando la batería con The Offspring, el pasado domingo en Los Ángeles.

Pero no acaba aquí la cosa…

Al estilo Phil Collins

Para que Josh Freese pudiera tocar en los dos sitios y llegar a tiempo, el líder de The Offspring, Dexter Holland, le ofreció llevarlo en avión privado. Pilotando Dexter, claro.

Una acción similar a la que hizo el músico y actor británico Phil Collins para poder tocar en el Live Aid de Londres y el Live Aid de Philadelfia. Con 5 horas de diferencia entre una actuación y otra, se subió a un ya extinguido Concorde (avión comercial), en Londres, para llegar a tiempo a la actuación en Philadelfia. Toda una hazaña.

Volviendo a The Offspring, no parece haber descontento en Josh Freese, que si bien se unió para este show del grupo, no es oficial que se una para el resto de la gira de The Offspring.

Ellos salieron contentos del concierto, y así lo expresaron.

“Después de casi año y medio de no estar en el escenario, me sentí genial estar de regreso. Gracias por invitarnos, Los Ángeles!“

De momento, The Offspring rearma la batería con Josh Freese y quedan contentos. Falta saber si se unirá al resto de la gira, o tendrán que volver a rearmar la batería.