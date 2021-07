The Parrots estrenan su nueva canción “You Work All Day And Then You Die”

Tras el éxito rotundo de Maldito, una colaboración con C. Tangana, producida por Tom Furse (The Horrors), que alcanza ya el millón de escuchas— los madrileños The Parrots anuncian hoy por fin los detalles del lanzamiento de su enérgico segundo álbum, Dos, que saldrá a la venta el viernes 29 de octubre de 2021 a través del legendario sello británico Heavenly Recordings.

Para ir abriendo boca, el anuncio viene acompañado de un nuevo adelanto: You Work All Day And Then You Die, que es además la canción que abre el disco. Y una tremenda declaración de intenciones: “You Work All Day es como una señal al lado de la carretera que te habla directamente de la inutilidad de nuestras vidas modernas, encadenadas al puesto de trabajo”. Como dice el estribillo, “es difícil encontrar algo de paz mental”, un verso que parece una reacción al último año y medio en el planeta Tierra.

El single viene acompañado de un videoclip dirigido por Joaquín Luna y producido por Supersonic y Oculto TV, que muestra cuatro historias paralelas en las que los personajes luchan contra condiciones laborales abusivas, rompiendo su ansiedad y angustia y desprendiéndose de su actitud complaciente.



Sobre el single, el grupo cuenta: “Queríamos escribir esta canción desde hace mucho tiempo. Los sonidos, la producción, el carácter épico… eran algo que habíamos querido expresar durante mucho tiempo y no podríamos haberlo hecho sin la ayuda de nuestro increíble productor, Tom Furse.”



En cuanto a la letra, añaden: “Hemos sentido que la gente se está conformando y renunciando a sus sueños por los que la gente publica en las redes sociales. Queríamos expresar esa falta de individualidad; reflejar cómo es más fácil copiar otros modelos de éxito en lugar de seguir el propio. Con esta canción queríamos dar un puñetazo en la cara a esa tendencia y recordar a la gente (y de paso a nosotros mismos) que el éxito tiene más que ver con los sentimientos personales y el cuidado de uno mismo que con la aceptación social. Siempre nos hemos sentido muy cómodos siendo tratados como outsiders en la mayoría de círculos y estamos orgullosos de ello. Lucha, no te arrodilles y no intentes caerle bien a todo el mundo. Algunas cosas funcionan para ti, pero otras pueden no hacerlo. ¿Por qué la gente está tan preocupada por el comunismo y esas cosas cuando es el propio capitalismo el que intenta que todos seamos exactamente iguales, aburridos con los mismos sueños y motivaciones?”





Dos, la continuación del álbum de debut que publicaron en 2016, nos descubre a unos nuevos The Parrots que suenan más fuertes e inspirados que nunca, bailando con soltura entre el garaje sin complejos y el disco-rock más arty y refinado. Bajo la producción de Tom Furse (teclista de The Horrors) y la mezcla de Claudius Mittendorfer (Parquet Courts, Weezer, Panic! At The Disco, Temples), The Parrots experimentan con paisajes sonoros de producción más moderna y grooves electrónicos.





1. You Work All Day and Then You Die

2. Just Hold On

3. Maldito (feat. C. Tangana)

4. Lo Dejaría Todo

5. Don’t Cry

6. It’s Too Late To Go To Bed

7. Nadie Dijo Que Fuera Fácil

8. Fuego

9. Amigos

10. How Not To Be Seen

11. Romance (feat. Los Nastys)

Desde el ritmo motorik de You Work All Day And Then You Die hasta la celebración de la amistad y la supervivencia al final de la noche de Romance, Dos es un ruido alegre que lo consume todo. Mientras que su debut aullaba y sonaba como las bandas de garaje que habían mamado en el Nasti Club o el Wurlitzer Ballroom, Diego García (guitarra, voz) y Alex de Lucas (bajo, voz) atacan este segundo disco como una oportunidad para mostrar sus ambiciones más amplias.



Sobre el nuevo disco, The Parrots nos cuentan: “La mayor parte del disco se grabó en los estudios Wilton Way de Hackney (Londres) entre el verano de 2019 y principios de 2020. Por culpa de la cuarentena, lo acabamos terminando en Madrid, con Harto Rodríguez en los estudios Metropol. Grabar en casa fue muy guay porque significó que pudimos llamar a algunos de nuestros amigos para que se unieran a nosotros en el estudio. La mayor parte del disco estaba escrita antes de la cuarentena, pero esa pausa inesperada en la vida de todos nosotros nos hizo replantear algunas cosas y terminarlas de otra manera. Todo esto hizo que la grabación se sintiera casi como una celebración. Todos los que conocíamos estaban bien; incluso con la pandemia pudimos encontrar los puntos positivos y estar más juntos que nunca”.



“Aunque el garaje sigue siendo una de nuestras mayores influencias, últimamente hemos escuchado muchas cosas que habíamos relegado a un segundo plano. Redescubrimos muchos artistas que escuchábamos cuando nos enamoramos de la música por primera vez: LCD Soundsystem, Gang of Four, mucho mutant disco… Tom nos ayudó mucho en eso, hizo que la mezcla caótica de influencias que trajimos al estudio tuviera sentido. Y, como siempre nos ha gustado el hip hop, seguimos un enfoque diferente a la hora de componer las canciones, utilizando samples y sampleándonos mucho. Beastie Boys, ESG, Devo, Los Zombies (los españoles) fueron influencias muy grandes en el carácter del disco. También la escena musical española ha cambiado mucho en los últimos años, y escuchar a muchos artistas españoles nuevos nos ha ayudado a romper algunos muros y nos ha hecho crear música de una manera más libre.”







Para celebrar el lanzamiento del disco, The Parrots han confirmado su primera gira internacional post-pandemia con nueve fechas en el Reino Unido en enero y febrero de 2022, a la que pronto se añadirán más salas y festivales en España y en otros países.



25.01 – Elsewhere, Margate

26.01 – The Joiners, Southampton

27.01 – The Louisiana, Bristol

28.01 – Moth Club, London

29.01 – Bedford Esquires, Bedford

30.01 – Hare and Hounds 2, Birmingham

31.01 – Yes (Pink Room), Manchester

01.02 – Broadcast, Glasgow

02.02 – Belgrave Music Hall, Leeds