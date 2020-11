The Postal Service publicará un disco en directo grabado durante su gira de reunión en 2013

The Postal Service, la banda formada por Ben Gibbard y Jimmy Tamborello cuyo único y recordado disco Give Up fue publicado en 2003, ha anunciado la publicación de un disco en directo llamado Everything Will Change.

Las canciones se grabaron en directo en el Greek Theatre de Berkeley, California, durante la gira de reunión del grupo en 2013. El lanzamiento, por supuesto, incluirá los principales éxitos del grupo como of Such Great Heights o Sleeping In.

Serán un total de 15 canciones que estarán disponibles en plataformas de streaming el 4 de diciembre a través del sello Sub Pop.

Para abrir boca, ya podemos ver las grabaciones en vivo de cómo interpretaron Natural Anthem y The District Sleeps Alone Tonight aquella noche.

THE POSTAL SERVICE – NATURAL ANTHEM

THE POSTAL SERVICE – THE DISTRICT SLEEPS ALONE TONIGHT