The Postal Service se despide y anuncia pausa indefinida una vez termine su actual gira

The Postal Service ha anunciado que entrará en pausa indefinida tras concluir su gira actual. La banda, liderada por Ben Gibbard, comunicó la noticia en redes sociales, confirmando que su último concierto será el 21 de septiembre en el HFStival en Washington, DC. Asimismo, Gibbard expresó su gratitud por la oportunidad de interpretar los álbumes Transatlanticism y Give Up en vivo, describiéndolo como uno de los mayores honores de su vida.

La gira conjunta de The Postal Service y Death Cab For Cutie celebra los 20 años de Transatlanticism y Give Up. Este tour marca la segunda reunión de The Postal Service, quienes ya se habían reunido en 2013 tras una primera pausa para el décimo aniversario de este mismo trabajo, mientras que en 2020, la banda lanzó su único álbum en directo, Everything Will Change.

Gibbard ha sido claro sobre la improbabilidad de un nuevo álbum de The Postal Service, citando sus compromisos con Death Cab For Cutie como la principal razón, con quienes lanzó su álbum más reciente, Asphalt Meadows, hace dos años.

Por nuestra parte, afortunadamente, tuvimos la suerte de disfrutarles en directo, por partida doble, en Barcelona y en Kalorama Madrid hace tan solo unas semanas.