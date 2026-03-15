The Pretty Reckless desatan su lado más crudo con “When I Wake Up” y anuncian «Dear God», un regreso acompañado de una gira mundial gigantesca

The Pretty Reckless vuelven con fuerza. La banda liderada por Taylor Momsen ha anunciado su nuevo disco Dear God, que verá la luz el 26 de junio a través de Fearless Records, y lo hace con un adelanto que no deja lugar a dudas: “When I Wake Up” es un mazazo de punk afilado y alt‑rock musculoso que recupera a la banda en su versión más visceral. El tema, descrito por Momsen como “la historia de un sueño que se convierte en pesadilla, cuando una vida de excesos te lleva a una montaña rusa destinada a estrellarse y tú simplemente no puedes verlo. Es un buen momento…”, funciona como declaración de intenciones para un álbum que promete oscuridad, energía y una narrativa emocionalmente turbulenta.

El disco incluirá también su single de 2025 “For I Am Death” y un total de 14 canciones que combinan épica rockera, pulsión punk y un imaginario espiritual retorcido que encaja con el título Dear God. La banda no publicaba un álbum desde Death By Rock And Roll (2021), un trabajo que contó con la colaboración de Tom Morello y que consolidó su estatus como una de las formaciones más sólidas del rock estadounidense contemporáneo.

Para acompañar el lanzamiento, The Pretty Reckless han anunciado una gira mastodóntica que recorrerá Norteamérica, Europa y Reino Unido entre julio y diciembre de 2026. Arrancarán el 10 de julio en Raleigh y pasarán por ciudades como Chicago, Austin, Los Ángeles, Seattle o Nashville antes de cruzar el Atlántico. En Europa, la gira comenzará el 9 de noviembre en Madrid y continuará por Barcelona, Milán, Praga, Berlín, Ámsterdam o París, cerrando finalmente en Glasgow el 3 de diciembre. Las entradas estarán disponibles en preventa para quienes reserven el álbum y en venta general a partir del 20 de marzo.

Con “When I Wake Up”, Momsen y compañía recuperan la crudeza que siempre ha definido su sonido, pero con una madurez que se nota en la producción, en la narrativa y en la forma en que la banda abraza el caos emocional sin perder contundencia. Dear God apunta a ser uno de los lanzamientos rock más potentes del año, un disco que combina introspección, furia y un sonido que no pide permiso para golpear.

The Pretty Reckless, una trayectoria marcada por la fidelidad al rock más visceral

Desde su debut en 2010 con Light Me Up, The Pretty Reckless han construido una carrera que combina éxito comercial, evolución artística y una identidad sonora inconfundible. Con discos como Going to Hell, Who You Selling For y Death By Rock And Roll, la banda ha explorado desde el hard rock más clásico hasta el grunge, el blues y el alt‑rock contemporáneo, siempre con la voz rasgada y magnética de Taylor Momsen como eje central. Su capacidad para alternar vulnerabilidad y agresividad, junto con una puesta en escena poderosa, los ha convertido en una de las bandas más respetadas de su generación. Tras varios números uno en las listas de rock de Estados Unidos y giras internacionales multitudinarias, Dear God llega como el siguiente paso natural: un álbum que promete consolidar su legado mientras abre nuevas puertas creativas.

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