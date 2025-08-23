The Pretty Reckless regresa con fuerza con su nuevo single «For I Am Death»

La banda de rock The Pretty Reckless ha vuelto tras cuatro años de silencio con su nuevo single For I Am Death, lanzado el 22 de agosto de 2025 a través de Fearless Records. Este tema, el primero desde su álbum de 2021 Death by Rock and Roll, marca el inicio de una nueva etapa creativa para el grupo liderado por Taylor Momsen. Con un sonido cargado de riffs potentes y la voz rasgada de Momsen, el single promete ser un viaje intenso y oscuro. Momsen comentó que prefiere que la canción hable por sí misma, dejando su interpretación al público: “Quiero que la música hable por sí misma, permitiendo que el oyente decida lo que significa para ellos. La interpretación de la canción puede alinearse con la mía, o puede provenir del corazón de la audiencia. De cualquier manera, estoy emocionada de ver lo que la gente se lleva de esta canción y lo que significa para ellos. Ah, y el rock and roll nunca morirá».

El videoclip, dirigido por Lewis Cater, muestra a Momsen como una figura inquietante que personifica la muerte. Tras su reciente gira con AC/DC en el Power Up Tour, donde tocaron para más de tres millones de personas en numerosos estadios, la banda neoyorquina demuestra que sigue en plena forma. For I Am Death ya está disponible en diversas plataformas de streaming y se espera más música de la formación en los próximos meses.

The Pretty Reckless: una década de rock visceral y evolución

Formada en 2009 en Nueva York, The Pretty Reckless irrumpió en la escena del rock liderada por la carismática Taylor Momsen, ex actriz convertida en una frontwoman de pura cepa. Junto a Ben Phillips (guitarra), Mark Damon (bajo) y Jamie Perkins (batería), la banda debutó con Light Me Up en 2010, un álbum que mezclaba grunge, hard rock y actitud punk, con éxitos como Make Me Wanna Die. Su estilo crudo y letras introspectivas les valieron comparaciones con Hole y Nirvana, ganándose un lugar en giras con bandas como Soundgarden. A pesar de los cambios en su formación inicial, The Pretty Reckless consolidó su sonido con Going to Hell (2014), que incluía himnos como Heaven Knows, alcanzando el top 5 en las listas de rock de Billboard.

La banda continuó su ascenso con Who You Selling For (2016), mostrando una madurez lírica y musical, y Death by Rock and Roll (2021), un trabajo marcado por la pérdida y la resiliencia tras la muerte de su productor Kato Khandwala y el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell. Este último álbum, con temas como Only Love Can Save Me Now, fue aclamado por su intensidad emocional. Con su reciente single For I Am Death (2025), The Pretty Reckless sigue demostrando por qué son una de las bandas más relevantes del rock contemporáneo.

