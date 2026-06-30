The Proclaimers, el dúo de hermanos gemelos Craig y Charlie Reid, acaban de anunciar «You May Offend», su decimotercer álbum de estudio, previsto para el 11 de septiembre de 2026 a través de Cooking Vinyl. Y desde el título ya se intuyen las intenciones.

¿Instrucción, invitación o advertencia?

La pregunta la formula el propio Charlie al hablar del primer adelanto del disco, el single homónimo publicado el 26 de junio: «Como diciendo: ‘Cuidado con lo que haces, puede que ofendas a alguien.’ O: ‘Bueno, niños, ahora ya podéis ofender.’ ¿Es una instrucción, una invitación o una advertencia?». La ambigüedad es deliberada y el resultado es una canción que funciona como lamento sobre el estado actual de la libertad de expresión, sin que se sepa muy bien (y eso parece el objetivo) de qué lado de la línea se sitúa exactamente.

El videoclip ha sido dirigido por Douglas Mackinnon, ganador de un Emmy y un BAFTA conocido por su trabajo en Sherlock, Doctor Who y Good Omens, en colaboración con Peter Anderson Animation. Mackinnon lo describe como una visión surrealista de playas, tejados y paisajes donde máquinas de escucha lo capturan todo, operadores silenciosos rastreando pensamientos peligrosos. Miedo, vigilancia, libertad de expresión y tolerancia en poco más de tres minutos de animación.

Rockfield Studios, Dave Eringa y la visita de James Dean Bradfield

«You May Offend» fue grabado en los legendarios Rockfield Studios de Monmouth (Gales), el mismo espacio donde Queen gestó «Bohemian Rhapsody» y donde Oasis registró Definitely Maybe. Al frente de la producción, Dave Eringa. La banda en directo habitual completa el equipo: Steven Christie (teclados), Garry John Kane (bajo), Zac Ware (guitarras) y Clive Jenner (batería).

La incorporación que más llama la atención, sin embargo, es la de James Dean Bradfield de los Manic Street Preachers como guitarrista invitado frecuente. La confluencia de dos proyectos con profundas convicciones políticas y larga trayectoria en el rock alternativo británico da para mucho, y su presencia en el disco apunta a una complicidad que va bastante más allá de la cortesía entre colegas de industria.

Doce canciones rápidas, furiosas y sin anestesia

Con doce cortes, «You May Offend» es el primer disco de The Proclaimers desde Dentures Out (2022), trabajo que la crítica acogió con entusiasmo. El álbum promete ser, según las primeras impresiones del directo en esta gira, tan rápido como furioso, tan divertido como políticamente incómodo. La apertura, «Knock It Down», arranca con la contundencia de un tema post-punk de manual; «The Grooming» es descrita como una meditación coral sobre la militarización de la juventud británica; y el núcleo emocional parece residir en una balada que ya se compara en tradición (aunque no en sentimiento) con «Sunshine on Leith». Doce canciones que miran al presente sin nostalgia y a la Gran Bretaña actual sin misericordia.

El disco saldrá en CD, vinilo (edición limitada en rojo y en dorado), casete y descarga digital. La preventa ya está disponible. La banda lleva desde principios de junio inmersa en una gira de siete meses y 61 fechas, con paradas destacadas en Belfast (16 de agosto) y Dublín (19 de noviembre).

«Knock It Down» «But It Is» «Easy Rhyme» «You May Offend» «Till The Ink Dries» «The Grooming» «A Little Bit Late» «Anything» «The Talent Show» «There’s No Plan» «In A Year Or Two» «When You Get There»

Cuatro décadas sin perder la puntería

Nacidos en Auchtermuchty (Escocia) y activos desde 1983, The Proclaimers publicaron su primer álbum, This Is the Story, en 1987 (reeditado en vinilo en el National Album Day 2024) y desde entonces han construido una trayectoria donde el folk escocés, el punk y la honestidad política se entrelazan sin disculpas. «I’m Gonna Be (500 Miles)» se convirtió en un fenómeno global que los persiguió durante décadas, pero su catálogo va mucho más allá: de Sunshine on Leith (1988) a Dentures Out (2022), pasando por una quincena de álbumes que demuestran que la capacidad de sorprender y molestar no ha menguado con los años.

A más de cuatro décadas de carrera, anuncian «You May Offend» desde una posición que pocas bandas de su generación pueden reivindicar: sin sello mayoritario que les dicte, con público fiel en expansión y con la rabia intacta. Que James Dean Bradfield de los Manic Street Preachers haya querido sumarse al proyecto dice mucho de cómo les ven sus propios pares.

▶ «You May Offend» — The Proclaimers | 11 de septiembre de 2026 | Cooking Vinyl

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