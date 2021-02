The Prodigy rueda un documental sobre su historia y “Keff”, el hermano perdido

“Tras el devastador fallecimiento de nuestro hermano Keff (por su cantante Keith Flint) en 2019, sentimos que ahora es el momento adecuado para explicar la historia de nuestra banda. Será una historia sobre el caótico y controvertido viaje de nuestra gente, de nuestra banda, y de la gente que sigue nuestra banda. Bajo el título provisional The Prodigy, el documental contará la historia de unos hermanos que se vincularon para hacer ruido e iluminar las almas de su público, y reventar los equipos de sonido del mundo entero. La película se realizará con la misma integridad que nuestra música: intransigente, cruda y honesta. Y sin duda será como un homenaje a nuestro hermano Keff“.

Así es como Maxim Reality y Liam Howlett, integrantes de la banda, relatan el concepto y el mensaje que la película documental quiere transmitir y que están preparando ya en los estudios de Pulse Films, conocidos por ser responsables de los rodajes de Gangs Of London, la reciente serie televisiva que ha arrasado online, o de los films Mogul Mowgli (Bassam Tariq, GB, 2020) y Beastie Boys Story (Spike Jonze, EE.UU, 2020).

Dugdale es un reconocido profesional que ha realizado múltiples films, cortos y videos para nombres como The Rolling Stones, Coldplay, Adele, Ed Sheehan, Paul McCartney o Sam Smith. De momento aún no se conoce ni título, ni fecha de estreno de esta esperada producción, pero el propio Dugdale ha manifestado que “la película será tan salvaje como la banda: oscura y con fuertes cambios de ritmo. Será un asalto visual, estilísticamente impactante, contemporáneo y desafiante. Queremos que los espectadores abandonen el cine como si acabaran de bajar de una montaña rusa”.

Es evidente que la muerte de Keff (Keith Flint) ha marcado a la banda. Sus seguidores, amigos y colaboradores aún tienen en mente su desafiante estética punk y su peinado eléctrico aparentando los cuernos del diablo. No cabe duda de que su ausencia dejó un profundo vacío en el seno de la hermandad prodigiosa y es por ello que, entre otras razones, la banda quiere dejar constancia de ese imborrable tiempo que eternizará su recuerdo. Y es que el espíritu presencial, provocador e indómito de la banda, todavía persiste. Su historia es lo suficientemente evocadora como para que sea contada sin tapujos.

¿Quién no recuerda la polvareda que provocaron en 1997 con su video Smack my bitch up? Dirigido por Jonas Akerlund, el clip muestra la visión en primera persona, una locura de violencia, drogas, vómitos y sexo… en la que la imagen final muestra reflejada en un espejo que el autodestructivo protagonista es una mujer, cuando todo el mundo daba por sentado de que era un hombre. Aunque el video fue censurado en algunos países, recibió dos premios en los MTV Europe Music Awards.

No cabe duda de que, a pesar de sus excentricidades, no hay que olvidar que The Prodigy aportó mucho al sonido electrónico británico de finales de los 90. Ahora, sin el hermano perdido, pero todavía presente en sus otros hermanos en vida, veremos que sorpresas nos depara este nuevo film que, como d¡bien dicen ellos mismos, promete ser, sin menoscabos, un apasionante viaje por el intenso mundo de la banda y del amigo ausente.