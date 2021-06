The Rasmus se unen a Blind Channel para versionar su eurovisivo “Dark Side”

Si ya tienes unos cuantos años, te sonará, al menos, el nombre de la banda The Rasmus, que desde su Finlandia natal, gozaron de bastante éxito por toda Europa en la primera década de este siglo. Aunque han desaparecido bastante del radar general, siguen activos, y de hecho, su líder y cantante Lauri Ylönen ha unido fuerzas con la banda que representó a Finlandia en Eurovisión, Blind Channel, para una versión de su tema Dark Side.

El vídeo está grabado remotamente, por una parte Ylönen y por otra Niko Vilhelm y Joel Hokka, pero vale como celebración y reconocimiento por el sexto puesto que lograron en la final del concurso de canciones de este año.

Al respecto de la colaboración, Hokka de Blind Channel afirmó que: “Lauri y The Rasmus son una de las exportaciones de rock finlandesas más legendarias. Recuerdo que cuando era niño veía esas plumas negras en la televisión y tocaba “Dead Letters”. Cuando Lauri me llamó y me pidió una colaboración, no pudimos decir que no“.

Desde luego, una buena maniobra teniendo en cuenta que The Rasmus lanzó recientemente Bones, el primer corte de su próximo décimo álbum que se publicará en 2022. Os dejamos el resultado a continuación: