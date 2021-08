The Replacements anuncian la reedición de su disco debut “Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash”

Disco reeditado: Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash

Artista: The Replacements

¿Por qué se publica ahora? Este año se cumple el 40° aniversario de la publicación del disco con el que The Replacements debutaron en el año 1981.

¿Cuándo va a publicarse? Está prevista para el el 22 de octubre a través de Rhino.

¿Qué incluye esta nueva reedición? Estamos ante un boxset formado por 4CD / 1LP que ofrece un documento notable de los años de formación de The Replacements. De las 100 pistas incluidas en esta reedición, 67 nunca se habían publicado antes, lo que incluye las primeras demos que la banda grabó a principios de 1980, así como un concierto grabado profesionalmente en enero de 1981.

Además, esta nueva reedición incluye una versión recientemente remasterizada del álbum original, así como numerosas mezclas en bruto inéditas, tomas alternativas y demos de los primeros 18 meses juntos de la banda. El LP incluido en el set, titulado Deliberate Noise, presenta una versión alternativa del álbum original usando estas pistas inéditas.

Sobre “Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash“

Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash es el primer álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock The Replacements, publicado el 25 de agosto de 1981 por Twin / Tone Records.

Puedes escuchar la versión original a continuación: