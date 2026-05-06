The Rolling Stones anuncian «Foreign Tongues», su nuevo disco con McCartney, Robert Smith y la última grabación de Charlie Watts

Que los Rolling Stones no tienen ninguna intención de jubilarse lo demuestra el hecho de que apenas tres años después de Hackney Diamonds ya tienen nuevo álbum en la recámara. La banda ha confirmado Foreign Tongues, un disco de 14 canciones que llegará el próximo 10 de julio a través de Capitol Records, y la lista de invitados que han reunido esta vez es tan impresionante que cuesta no ponerse a dar palmas.

Todo el material se grabó en menos de un mes en los Metropolis Studios del oeste de Londres, con Andrew Watt al frente de la producción, el mismo que ya estuvo detrás de los mandos en Hackney Diamonds. La velocidad no ha sido un problema: el sello distintivo del disco es esa energía cruda y espontánea que ha definido a la banda durante décadas, y el propio Mick Jagger no ha podido evitar hablar con entusiasmo del proceso: «««Me encantan estas sesiones de grabación en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando Foreign Tongues. Teníamos 14 grandes canciones y fuimos tan rápido como pudimos. Me gusta esa sala porque no es demasiado grande, y se puede sentir la pasión de todos en el ambiente«.

Junto a Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, el álbum cuenta con una de las últimas grabaciones del desaparecido batería Charlie Watts, registrada antes de su fallecimiento en 2021, además de colaboraciones de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. La presencia de McCartney no ha sorprendido demasiado, ya que también participó en Hackney Diamonds, pero Jagger ha querido remarcar que no hubo ninguna presión ni protocolo entre viejos amigos: «Paul realmente quería meterse ahí. No hubo intimidación. Quería tocar con la banda».

Al núcleo habitual de la banda se suman el bajista Darryl Jones, el teclista Matt Clifford y el batería Steve Jordan. El disco se presenta con dos canciones adelanto: «In the Stars», el sencillo principal, que arranca como un tema de pop-rock de estilo Stones de los primeros ochenta pero esconde una melodía singular en el estribillo, con los coros y un piano añadido que muestran una faceta nueva antes de volver al inconfundible riff de Richards, y «Rough and Twisted», que ya había circulado en edición de vinilo limitada bajo el seudónimo The Cockroaches.

La campaña de lanzamiento no ha tenido desperdicio: primero aparecieron carteles por Londres con el nombre The Cockroaches y un código QR, luego vinieron vallas publicitarias en ciudades de todo el mundo con el logo de la lengua y las palabras «Foreign Tongues» escritas en distintos idiomas, desde el danés «Fremmede Sprog» hasta el francés «Langues Étrangères». El anuncio oficial se celebró en el antiguo Williamsburgh Savings Bank de Brooklyn, con Conan O’Brien como maestro de ceremonias y celebrities como Leonardo DiCaprio entre el público.

En cuanto a los directos, la banda confirmó a finales de 2025 que había descartado una gira de estadios por el Reino Unido y Europa en 2026 porque Richards no podía comprometerse con ella, así que de momento habrá que conformarse con el disco. Y viendo lo que se viene encima el 10 de julio, tampoco está nada mal.

De los garitos londinenses a leyenda irremplazable: seis décadas de los Rolling Stones

Formados en Londres en 1962 por Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones, los Rolling Stones se convirtieron pronto en la cara más oscura y peligrosa del rock and roll frente a la imagen más amable de The Beatles. Discos como Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers o el monumental Exile on Main Street definieron los años dorados de los setenta. La muerte de Jones en 1969 y la incorporación de Ronnie Wood en 1975 consolidaron la formación clásica. Décadas de giras multimillonarias, escándalos, excesos y música indestructible les siguieron. El fallecimiento del batería Charlie Watts en 2021 fue un golpe durísimo, pero lejos de frenarles, aceleró su regreso con Hackney Diamonds en 2023. Ahora, Foreign Tongues confirma que la lengua más famosa del rock todavía tiene mucho que decir.

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