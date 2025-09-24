The Rolling Stones desempolvan su lado más funky con una reedición de lujo de «Black and Blue»

The Rolling Stones han anunciado el relanzamiento de Black and Blue, su álbum de 1976, en una edición Super Deluxe que llegará el próximo 14 de noviembre vía Universal. Esta reedición estará disponible en dos formatos: caja de 5 vinilos (incluyendo una edición marmoleada en negro y azul, y un vinilo zoótropo limitado) y caja de 4 CD. Ambas versiones incluyen un Blu-ray con sonido envolvente Dolby Atmos, un libro de tapa dura de 100 páginas y una réplica del póster de la gira original.

El contenido adicional es jugoso: se incluyen grabaciones inéditas como I Love Ladies y una versión enérgica de Shame, Shame, Shame, además de cuatro jams instrumentales grabadas en 1975 con guitarristas invitados como Jeff Beck, Harvey Mandel, Wayne Perkins y Robert A. Johnson. También se suma un concierto completo en vivo desde Earls Court (Londres) y una retransmisión televisiva inédita del show en Les Abattoirs (París).

Esta reedición recuerda el debut discográfico de Ronnie Wood como miembro oficial de los Stones, tras la salida de Mick Taylor. Wood aparece en tres temas del álbum y reflexiona sobre su ingreso en una nueva entrevista incluida en el box set: “Right then, this is where I’m meant to be”.

Por si fuera poco, el productor Andrew Watt ha confirmado que está trabajando con la banda en un nuevo disco, tras su colaboración en Hackney Diamonds (2023). Aunque no hay fechas oficiales, el hijo de Keith Richards, Marlon Richards, ha insinuado que los Stones planean una gira europea próximamente.

The Rolling Stones: Seis décadas de fuego eterno

Desde su formación en Londres en 1962, The Rolling Stones han encarnado el espíritu más crudo y rebelde del rock. Con Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Brian Jones como miembros fundadores, la banda se convirtió en sinónimo de actitud, riffs incendiarios y una longevidad que desafía toda lógica. Su discografía es una travesía por la evolución del género: desde el blues eléctrico de Out of Our Heads (1965) hasta el rock expansivo de Exile on Main St. (1972), pasando por himnos generacionales como Paint It Black, Sympathy for the Devil y Gimme Shelter. A lo largo de más de 25 álbumes de estudio, los Stones han sabido reinventarse sin perder su esencia, manteniéndose relevantes en cada década.

La salida de Mick Taylor y la incorporación de Ronnie Wood en los años 70 marcaron una nueva etapa, consolidada con discos como Black And Blue (1976) y Some Girls (1978). A pesar de los altibajos, la banda ha seguido girando por el mundo con una energía envidiable, incluso tras la muerte de Charlie Watts en 2021. Su más reciente trabajo, Hackney Diamonds (2023), producido por Andrew Watt, demuestra que el fuego sigue encendido. Con reediciones de lujo, colaboraciones estelares y planes de nuevos lanzamientos, los Stones no solo sobreviven: siguen marcando el ritmo del rock global.

