The Rolling Stones frenan su gira europea de 2026 pero preparan nuevo álbum

The Rolling Stones han decidido cancelar los planes de una gira de estadios por Reino Unido y Europa en 2026. La razón principal es que Keith Richards, a sus 82 años, no se siente capaz de comprometerse con un calendario tan exigente. Según confirmó un portavoz de la banda, la decisión se tomó tras meses de especulación y propuestas de promotores que esperaban ver a los británicos de nuevo en carretera. El guitarrista, que ya había mostrado dudas sobre una gira de más de cuatro meses, prefirió no embarcarse en un proyecto de tal magnitud.

La noticia llega después del éxito de su tour estadounidense de 2024, vinculado al álbum Hackney Diamonds, con el que vendieron cerca de un millón de entradas y recaudaron unos 235 millones de dólares, situándose entre las giras más lucrativas del año. Aunque los fans europeos tendrán que esperar, la banda no se ha quedado quieta: tanto Ronnie Wood como el productor Andrew Watt han confirmado que el grupo está trabajando en un nuevo disco, prácticamente terminado, que podría ver la luz en 2026. Watt, conocido por colaborar con Lady Gaga, Ed Sheeran y Elton John, ya había producido Hackney Diamonds, el primer álbum de estudio de los Stones tras la muerte de Charlie Watts en 2021.

La cancelación de la gira no significa un adiós definitivo a los escenarios. El propio Wood ha asegurado que esperan volver a tocar en directo, aunque todavía no hay fechas confirmadas. Mientras tanto, los Stones han celebrado hitos recientes como el 50º aniversario de Wood en la formación y la reedición de Black and Blue, el disco que marcó su entrada oficial en la banda.

Medio siglo de rock eterno: la carrera y discografía de los Rolling Stones

The Rolling Stones es una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Formados en Londres en 1962 por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman, los Stones se convirtieron rápidamente en la cara más salvaje de la invasión británica. Su primer gran éxito llegó con Out of Our Heads (1965), que incluía el clásico (I Can’t Get No) Satisfaction, un himno generacional que definió su estilo irreverente y eléctrico. A lo largo de los años sesenta y setenta, la banda consolidó su reputación con discos como Beggars Banquet (1968), Let It Bleed (1969), Sticky Fingers (1971) y Exile on Main St. (1972), considerados pilares del rock moderno.

La discografía de los Stones es tan extensa como variada: más de 30 álbumes de estudio, decenas de directos y recopilatorios, y una lista interminable de singles que han marcado generaciones. Tras la salida de Brian Jones y su fallecimiento en 1969, la incorporación de Mick Taylor y posteriormente Ronnie Wood dio nuevos matices a su sonido. En los ochenta, discos como Tattoo You (1981) mantuvieron su relevancia con éxitos como Start Me Up. En los noventa y dos mil, aunque con menor impacto comercial, siguieron saliendo de gira y publicando trabajos como Voodoo Lounge (1994) y A Bigger Bang (2005). El lanzamiento de Hackney Diamonds en 2023 demostró que, incluso seis décadas después, los Stones siguen siendo capaces de reinventarse y conectar con nuevas audiencias. Su legado no solo se mide en discos vendidos o giras millonarias, sino en haber definido la actitud del rock como un género que nunca envejece.

