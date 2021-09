The Rolling Stones inauguran su nueva gira con un homenaje a Charlie Watts

Charlie Watts, legendario batería de The Rolling Stones que falleció recientemente, recibió un homenaje por parte de sus compañeros en el inicio del primer concierto de la nueva gira de la banda.

St. Louis, primera parada de la gira

La noche del 26 de septiembre presenció ios el arranque de la gira No Filter de The Rolling Stones. Antes de que la banda entrase al escenario, empezó a sonar un ritmo de batería mientras las pantallas gigantes mostraban imágenes de distintas etapas en la longeva carrera de Wattsante la emoción y aplausos del público presente.

Algo más adelante, con el concierto ya iniciado, Mick Jagger tuvo unas palabras para su compañero, a quien dedicaron el tema Tumbling Dice. “Ha sido muy emocionante ver todas esas fotos de Charlie en las pantallas. Es la primera gira que vamos a hacer sin él. Le echaremos muchísimo de menos a Charlie, tanto dentro como fuera del escenario”, ha afirmado, como podéis ver en el siguiente vídeo grabado por el público del concierto.

¿Qué canciones tocaron?

El concierto fue una gran celebración de la carrera de la mítica banda británica, que interpretaron los siguientes temas:

‘Street Fighting Man’

‘It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It)’

‘Tumbling Dice’

‘Under My Thumb’

’19th Nervous Breakdown’

‘Wild Horses’

‘You Can’t Always Get What You Want’

‘Living In A Ghost Town’

‘Start Me Up’

‘Honky Tonk Women’

‘Happy’

‘Slipping Away’

‘Miss You’

‘Midnight Rambler’

‘Paint It Black’

‘Sympathy For The Devil’

‘Jumpin’ Jack Flash’

‘Gimme Shelter’

‘(I Can’t Get No) Satisfaction’