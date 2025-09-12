The Rolling Stones no paran: nuevo disco casi listo y gira europea en el horizonte

Los Rolling Stones están a punto de cerrar su próximo álbum de estudio, según ha revelado Marlon Richards, hijo del guitarrista Keith Richards. La banda se encuentra grabando en Metropolis Studios en Chiswick, Londres, manteniendo su característico ritmo nocturno: sesiones que arrancan después del almuerzo y se extienden hasta bien entrada la madrugada.

Este nuevo trabajo será la continuación de Hackney Diamonds, lanzado en 2023, que marcó el regreso discográfico del grupo tras 18 años sin publicar un álbum completo. Hackney Diamonds no solo fue un éxito comercial —alcanzando el número uno en Reino Unido—, sino que también les valió el Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2025. El disco incluyó colaboraciones estelares con Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder, además de las últimas grabaciones del fallecido baterista Charlie Watts.

Según Ronnie Wood, durante las sesiones de Hackney Diamonds se grabaron 23 canciones, de las cuales solo 12 fueron publicadas. Esto deja material de sobra para el nuevo álbum, que está siendo producido nuevamente por Andrew Watt, responsable del sonido explosivo del anterior trabajo.

Además, Marlon Richards confirmó que el grupo está planeando una gira europea, aunque aún no hay fechas cerradas. Las intenciones de llevar su tour estadounidense al viejo continente se vieron frustradas por problemas de agenda, lo que motivó a la banda a volver al estudio.

Con más de seis décadas de historia, los Rolling Stones siguen demostrando que su motor creativo está lejos de apagarse. Y si algo queda claro, es que todavía tienen mucho que decir… y tocar.

De Londres al Olimpo del rock: la historia imparable de The Rolling Stones

Desde su formación en 1962 en Londres, The Rolling Stones han sido sinónimo de revolución musical. Fundados por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman e Ian Stewart, la banda se convirtió rápidamente en el rostro más salvaje del rock británico. Su primer álbum, The Rolling Stones (1964), marcó el inicio de una carrera que desafiaría décadas, modas y géneros. Con himnos como (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It, Black y Jumpin’ Jack Flash, los Stones no solo conquistaron las listas de éxitos, sino que definieron el sonido de toda una generación. Su actitud provocadora, sus giras monumentales y su resistencia al paso del tiempo los consolidaron como leyendas vivas del rock.

La discografía de The Rolling Stones es tan extensa como influyente: 30 álbumes de estudio, 34 en directo, más de 120 sencillos y decenas de recopilatorios. Obras como Let It Bleed (1969), Sticky Fingers (1971) y Exile on Main St. (1972) son consideradas pilares del rock clásico. Tras romper con Decca Records, fundaron su propio sello, Rolling Stones Records, y más tarde firmaron con Virgin y Universal Music, manteniendo siempre el control creativo. Han vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, y su legado sigue creciendo con cada nueva gira y lanzamiento. En 2023, sorprendieron al mundo con Hackney Diamonds, demostrando que, incluso seis décadas después, los Stones siguen rodando con fuerza.

