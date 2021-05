The Rolling Stones publicarán su legendario concierto en Copacabana por primera vez

The Rolling Stones han anunciado que publicarán el famoso concierto que ofrecieron en la playa de Copacabana de Río de Janeiro en su totalidad por primera vez.

El recordado concierto tuvo lugar en febrero de 2006 antes nada menos que un millón y medio de personas, ya que de trataba de una actuación gratuita que, como no podía ser de otro modo, batió todos los récords.

Ahora, la legendaria banda ha preparado el lanzamiento del concierto tras haberlo remezclado, reeditado y remasterizado. A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach se publicará oficialmente el 9 de julio en múltiples formatos, incluidos DVD + 2CD, SD BD + 2CD, 2DVD + 2CD Deluxe, 3LP (vinilo azul, amarillo y verde), 3LP en vinilo transparente (exclusivo de Sound Of Vinyl) y digital.

Además, el 28 de mayo saldrá a la venta un EP exclusivamente digital que incluirá Sympathy For The Devil, Wild Horses, You Got Me Rocking, Happy y Rough Justice.

Vienen buenos tiempos para los amantes de The Rolling Stones.