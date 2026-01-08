«The Romantic» confirma el regreso de Bruno Mars tras una década sin disco en solitario

Diez años después de 24K Magic, Bruno Mars vuelve a situarse en el centro de la atención del mundo de la música con el anuncio de The Romantic, su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el 27 de febrero y cuyo primer single llegará este viernes 9 de enero. El artista estadounidense llevaba semanas dejando pistas en redes sobre el final del proceso creativo, pero ha sido ahora cuando ha confirmado que el disco está terminado y listo para su lanzamiento.

El anuncio llega tras un periodo especialmente activo para Mars en el terreno de las colaboraciones. En los últimos años ha unido fuerzas con Anderson .Paak para dar vida al dúo Silk Sonic, responsables del celebrado An Evening With Silk Sonic (2021). También ha participado en éxitos globales como Die With A Smile junto a Lady Gaga, APT. con Rosé de BLACKPINK y el single Fat Juicy & Wet de Sexyy Red.

La expectación por The Romantic es enorme, no solo por el largo silencio discográfico, sino porque Mars ha demostrado en la última década una capacidad única para convertir cada lanzamiento en un acontecimiento pop. Con su historial de éxitos, no es extraño que el regreso del hawaiano se perciba como uno de los movimientos más potentes del arranque de 2026.

Una carrera construida a base de hits globales y reinvenciones constantes

Bruno Mars ha protagonizado una de las trayectorias más sólidas del pop del siglo XXI. Nacido como Peter Gene Hernandez en Hawái, Mars comenzó su carrera como compositor y productor antes de irrumpir como solista con Doo-Wops & Hooligans (2010), un debut que lo catapultó al estrellato gracias a singles como Just the Way You Are y Grenade, dos de las canciones más vendidas de todos los tiempos. Su habilidad para fusionar pop, soul, reggae y R&B lo convirtió rápidamente en un artista transversal, capaz de sonar en radios de todo el mundo sin perder identidad.

Su segundo álbum, Unorthodox Jukebox (2012), consolidó su reputación como creador de hits con Locked Out of Heaven, Treasure y When I Was Your Man. Para entonces, Mars ya era uno de los artistas más exitosos del planeta, nombrado el artista más vendido de 2011 a nivel global. Pero su consagración definitiva llegó con 24K Magic (2016), un disco que abrazaba sin complejos el funk y el R&B noventero, y que incluía himnos como That’s What I Like y 24K Magic. El álbum ganó múltiples premios Grammy y reforzó su estatus como showman total, especialmente gracias a una gira mundial que agotó entradas en todos los continentes.

En 2021 sorprendió al mundo formando Silk Sonic junto a Anderson .Paak, un proyecto que recuperaba el soul setentero con una elegancia y una química que conquistaron a crítica y público. An Evening With Silk Sonic se convirtió en uno de los discos más celebrados del año, demostrando que Mars no solo domina el pop contemporáneo, sino que también sabe reinterpretar con respeto y frescura los sonidos clásicos.

Con The Romantic, Mars abre una nueva etapa tras una década marcada por colaboraciones de alto perfil, éxitos virales y una presencia constante en la cultura pop. Su regreso en solitario no solo es una buena noticia para sus seguidores, sino un acontecimiento para la industria musical, que vuelve a mirar hacia él en busca de otro capítulo inolvidable en una carrera que ya es historia viva del pop.

