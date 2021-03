The Sherlocks anuncian nuevo sencillo tras dos años de silencio

La banda británica The Sherlocks acaban de anunciar su primer sencillo tras dos años de secano desde su segundo álbum, Under Your Sky (2019). La canción en cuestión, End Of The Earth, verá la luz el 9 de abril y, previsiblemente, formará parte de un tercer álbum que debería ver la luz tarde o temprano. Sobre End Of The Earth The Sherlocks comentan que tiene tintes de punk rock y que representa un ligero cambio en la dirección del estilo del grupo.

Pero no es sólo canción lo que estrenan The Sherlocks. Este será también el primer material que saque la banda con su nueva formación. A principios de 2020 entraban Alex Procter al bajo y Trent Jackson a la guitarra, en sustitución de Josh y Andy Davidson.

Además, The Sherlocks han anunciado, con motivo de la salida de su sencillo, la celebración de un concierto en línea ese mismo 9 de abril. El concierto ha sido grabado en el recinto City Hall de Sheffield yserá retransmitido por la plataforma Sessions. No sería raro que los fans de la banda puedan disfrutar de material inédito para celebrar su regreso, más allá de este sencillo.

The Sherlocks debutaron en 2017 con su disco Live For The Moment (2017), que les granjeó la fama en Reino Unido. Con ese disco se directamente en el número 6 de escuchas de la zona. Ese mismo verano la banda afianzaría un público primerizo con su actuación en el festival de Reading y Leeds. Posteriormente, su segundo trabajo, Under Your Sky (2019) entra en el top 20 de álbumes de Reino Unido y el grupo se embarca en una gira por su país natal y por todo Europa.

Desgraciadamente, la banda británica se ha visto obligada a posponer de nuevo más conciertos presenciales. De momento, los eventos de Manchester y Grimsby se han retrasado hasta el 2 y el 29 de octubre.