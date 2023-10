The Shins preparan nuevo disco y recuerdan a su exbajista fallecido

En una nueva entrevista, James Mercer, el líder de The Shins, ha revelado que está trabajando en un nuevo álbum de la banda. Será el sexto disco del grupo y el primero desde Heartworms de 2017. Mercer ha dicho que ya tiene 17 canciones en proceso y que empezará a grabar en septiembre.

Mercer también ha hablado sobre la muerte de Neal Langford, el exbajista de The Shins, que falleció este verano a los 50 años. Langford fue encontrado sin vida en un arroyo cerca de un muelle privado. Mercer ha contado que Langford sufrió problemas de adicción después del primer disco de la banda, Oh, Inverted World, y que siempre intentaron ayudarlo, pero que no pudo superarlos.

Además, The Shins han anunciado que celebrarán el 20 aniversario de su segundo álbum, Chutes Too Narrow, con una reedición de lujo del mismo que estará disponible desde este viernes (20 de octubre). Mientras llega ese momento, escuchemos el disco original: