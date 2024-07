The Smashing Pumpkins anuncian por sorpresa su 13º disco: «Aghori Mhori Mei»

The Smashing Pumpkins han anunciado el lanzamiento de su 13º álbum, Aghori Mhori Mei, que estará disponible digitalmente el 2 de agosto. La banda, liderada por Billy Corgan, ha decidido no lanzar ningún sencillo antes de la fecha de lanzamiento, permitiendo que los fans escuchen el álbum como una obra completa. Corgan explicó que, después de 36 años en la industria, querían que el público juzgara el álbum en su totalidad, sin la influencia de singles previos.

El álbum, que sigue a Atum: A Rock Opera in Three Acts de 2023, incluye diez canciones: Edin, Pentagrams, Sighommi, Pentecost, War Dreams Of Itself, Who Goes There, 999, Goeth The Fall, Sicarus y Murnau. Este lanzamiento también marca la primera aparición de la nueva guitarrista Kiki Wong con la banda.

Además, Corgan ha estado ocupado con otros proyectos, incluyendo una serie no guionada llamada Adventures In Carnyland, que se centra en su participación en la lucha libre como presidente de la National Wrestling Alliance. La serie se estrenará próximamente, añadiendo otra faceta a la prolífica carrera de Corgan.