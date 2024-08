The Smile anuncia su segundo álbum de 2024 y comparte nuevas canciones

The Smile, el trío compuesto por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto con Tom Skinner, lanzará su segundo álbum del año, Cutouts, el 4 de octubre. Este nuevo trabajo sigue a Wall of Eyes, lanzado en enero. La banda ha compartido dos nuevas canciones, Foreign Spies y Zero Sum, esta última acompañada de un video dirigido por Weirdcore.

El grupo ha pasado gran parte del año de gira promocionando Wall of Eyes, aunque recientemente cancelaron varios conciertos (entre ellos, su presencia este fin de semana en Kalorama Madrid) debido a una infección grave que llevó a Greenwood a ser hospitalizado. Afortunadamente, ya está fuera de peligro y pronto regresará a casa.

El álbum Cutouts incluye los sencillos Don’t Get Me Started y The Slip, que anteriormente solo estaba disponible en vinilo. La grabación del álbum se realizó en Oxford y en los estudios Abbey Road de Londres, bajo la producción de Sam Petts-Davies, durante el mismo período en que se creó Wall of Eyes.

Tracklist the The Smile – Cutouts

01 Foreign Spies

02 Instant Psalm

03 Zero Sum

04 Colours Fly

05 Eyes & Mouth

06 Don’t Get Me Started

07 Tiptoe

08 The Slip

09 UGcgWGFkcWE=

10 Bodies Laughing