The Stranglers anuncian álbum “Dark Matters” y rinden tributo a Dave Greenfield

El primer sencillo del nuevo álbum de The Stranglers, Dark Matters, lleva por nombre And If You Should See Dave, un merecido tributo a Dave Greenfield, quien fuera tecladista de la banda y que lamentablemente perdió la vida el año pasado a causa del Covid 19.

La banda llevaba un par de años trabajando en el nuevo material, que fue tomando forma en su estudio de grabación en Somerset, tras lo que continuaron en el sur de Francia, y terminaron de manera remota, contando con su viejo amigo Louie Nicastro como productor. El LP estaba muy avanzado cuando Dave falleció, y de hecho, su trabajo quedó terminado en ocho de las 11 pistas que componen el disco.

JJ Burnel compartió: “Ya habíamos grabado la mayor parte del álbum con él y durante los confinamientos nuestro único deseo era completarlo como un tributo apropiado a su vida y obra. Considero que esta es una de nuestras mejores grabaciones“.

Dark Matters será publicado el 10 de septiembre, pero mientras, os dejamos con el Single y la lista de canciones que incluirá:

https://www.youtube.com/embed/b3IrY1Tmg8s



Tracklist de Dark Matters

Water

This Song

And If You Should See Dave…

If Something’s Gonna Kill Me (It Might As Well Be Love)

No Man’s Land

The Lines

Payday

Down

The Last Men On The Moon

White Stallion

Breathe