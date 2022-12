The Strokes: nuevo álbum en camino con Rick Rubin y un especial boxset de vinilos

La banda ha revelado que está trabajando en un nuevo álbum con el productor legendario Rick Rubin y que ha sido una experiencia «mágica» para ellos. ¿Os imagináis a The Strokes tocando en la cima de una montaña en Costa Rica mientras el océano se extiende a sus pies? Según el propio Rubin, fue «increíble» y «la mejor experiencia». El guitarrista Albert Hammond Jr. también comentó que el ambiente era tan especial que no querían irse. ¿Podemos esperar grandes cosas de este próximo álbum? Hammond dice que «no creo que hayamos escrito nuestras mejores canciones todavía», así que estas sensaciones nos tienen emocionados.

Pero eso no es todo lo que The Strokes tienen planeado para los próximos meses. La banda también ha anunciado la publicación de un box set de vinilo especial llamado The Singles – Volume 01 el 24 de febrero de 2023. Este lanzamiento incluirá todos los singles 7″ de sus tres primeros álbumes, Is This It (2001), Room On Fire (2003) y First Impressions of Earth (2006), así como rarezas y caras B de los lanzamientos originales de singles. En resumen, una verdadera joya para los fans de The Strokes.

Y es que, tras una discografía impresionante que incluye álbumes como los que hemos ido nombrando, parece que aún quieren escribir nuevos y brillantes capítulos en su carrera. Estaremos atentos…