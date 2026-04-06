The Strokes preparan el terreno para «Reality Awaits», su esperado regreso discográfico

Después de meses de rumores y silencios estratégicos, The Strokes han confirmado oficialmente que su nuevo álbum, Reality Awaits, llegará este verano. La banda neoyorquina lo ha anunciado con un breve teaser en redes sociales, donde se ve un coche clásico y un mensaje tan críptico como sugerente: “En persona es aún más sexy”. Un guiño perfecto a ese imaginario retro-futurista que siempre ha acompañado al grupo y que, por lo visto, seguirá marcando su identidad en esta nueva etapa.

El anuncio llega en pleno regreso a los escenarios, con un concierto íntimo en The Warfield de San Francisco el pasado fin de semana y otra fecha esta misma noche en el Bill Graham Civic Auditorium. Además, The Strokes serán uno de los nombres más codiciados del circuito festivalero de 2026, con paradas confirmadas en Coachella, Bonnaroo, Outside Lands, Shaky Knees y otros eventos de primera línea. Un calendario que deja claro que la banda no solo vuelve con disco, sino con ganas de recuperar su posición central en el rock alternativo contemporáneo.

Aunque el teaser no revela detalles sobre el sonido o la dirección del álbum, la expectación es máxima. Tras el celebrado The New Abnormal (2020), producido por Rick Rubin, cualquier movimiento del grupo genera un interés inmediato entre fans y prensa. Reality Awaits promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año, y todo apunta a que Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti están listos para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria.

Cómo The Strokes se convirtieron en el motor del renacimiento del rock de guitarras

The Strokes irrumpieron a principios de los 2000 con una fuerza que pocos grupos han igualado. Su debut, Is This It, se convirtió en un clásico instantáneo y en el disco que reactivó el rock de guitarras en plena era del pop prefabricado. A partir de ahí, trabajos como Room on Fire, First Impressions of Earth o Angles consolidaron su estatus como una de las bandas más influyentes de su generación. Con un estilo que mezcla garage rock, melodías afiladas y una estética inconfundible, han marcado a decenas de artistas posteriores. Su último álbum hasta la fecha, The New Abnormal, supuso un regreso a la forma que les valió un Grammy y reavivó el entusiasmo por su música. Ahora, con Reality Awaits, la banda parece dispuesta a demostrar que su legado sigue vivo y en constante evolución.

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