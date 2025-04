The Swell Season regresa con “Forward”, su primer álbum en 16 años

¡El dúo que conquistó corazones con su emotiva música está de vuelta! The Swell Season, formado por Glen Hansard y Markéta Irglová, ha anunciado Forward, su primer álbum en 16 años, que verá la luz el 13 de junio de 2025. Tras el éxito de Strict Joy (2009), este nuevo trabajo combina la esencia melancólica que los caracteriza con un sonido renovado. Según las primeras informaciones, lo que comenzó como sesiones para grabar sencillos para sus giras evolucionó inesperadamente en un álbum completo, demostrando la química imparable del dúo.

El anuncio llegó acompañado del lanzamiento del sencillo principal, Stuck In Reverse, cuyo video musical ya está cautivando a los fans. Publicaciones en X de medios como Stereogum y Consequence destacan las armonías emotivas y la producción cuidada de este tema, que marca el tono de Forward. El álbum, producido por Sturla Mio Thorisson, cuenta con la colaboración de antiguos miembros de la banda como Joe Doyle, Marja Gaynor y Bertrand Galen, junto al nuevo integrante Piero Perelli. Sin duda alguna, esta mezcla de talentos asegura un equilibrio entre la nostalgia y la innovación.

Pero eso no es todo: The Swell Season llevará Forward a los escenarios con una ambiciosa gira en 2025. Los fans europeos podrán disfrutarlos en ciudades como Ámsterdam (13/05), Berlín (19/05) y Londres (28/05), mientras que en América del Norte visitarán lugares como Chicago (18/07), Los Ángeles y Vancouver en septiembre.

Forward no solo marca el regreso de The Swell Season, sino también una nueva etapa para Hansard e Irglová, cuya historia compartida sigue resonando en su música. Este álbum, descrito como un paso adelante sin perder sus raíces, es una invitación a redescubrir a un dúo que nunca dejó de emocionar. Mantente atento a más novedades y prepárate para sumergirte en Forward el próximo junio. ¡La espera valdrá la pena!

The Swell Season: Una década de emoción y armonías inolvidables

Formado por los talentosos Glen Hansard y Markéta Irglová, The Swell Season es un dúo de folk-rock que ha dejado una importante impronta en la música contemporánea. Su carrera despegó con el éxito de la película Once (2007), dirigida por John Carney, donde interpretaron una versión ficcionada de su propia colaboración musical. Su canción Falling Slowly ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en 2008, consolidándolos como una fuerza creativa única.

El nombre The Swell Season proviene de la novela favorita de Hansard, escrita por Josef Škvorecký, y su álbum debut homónimo de 2006 capturó la esencia de su química musical. Este disco, seguido por la banda sonora de Once (2007), recibió dos nominaciones al Grammy y marcó el inicio de su ascenso. En 2009, lanzaron Strict Joy, un aclamado álbum ñque exploró las complejidades de su relación personal y artística, con canciones como Low Rising.

Tras Strict Joy, Hansard e Irglová tomaron caminos separados para enfocarse en proyectos solistas, pero su legado conjunto continuó con el musical Once (2012), que ganó ocho premios Tony, incluido Mejor Musical, y cinco nominaciones a los premios Olivier. En 2023, el dúo se reunió para grabar nuevas canciones en el estudio de Irglová en Islandia, lanzando el sencillo (Was it all worth it?) The Answer is Yes. Este fue el preludio de Forward (2025), su primer álbum en 16 años, con ocho canciones producidas por Sturla Mio Thorisson y colaboraciones de Joe Doyle, Marja Gaynor, Bertrand Galen y Piero Perelli. El sencillo Stuck In Reverse y People We Used To Be han reavivado la emoción de los fans.

The Swell Season ha recorrido el mundo, desde escenarios íntimos hasta festivales como Newport Folk, y su conexión con el público sigue siendo su mayor fortaleza. Su gira 2025 promete llevar Forward a Europa y Norteamérica, celebrando su evolución como dúo.

Con un sonido que fusiona folk, pop y narrativa emotiva, The Swell Season sigue siendo un referente para generaciones de músicos y oyentes. ¡Descubre su magia!