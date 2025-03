The Ting Tings regresan a casa con su nuevo álbum «Home»

La emblemática banda de indie-pop The Ting Tings ha vuelto a la escena musical con el anuncio de su próximo álbum Home. Esta nueva producción llegará el 6 de junio y marca el primer LP de la banda en seis años, tras el lanzamiento de The Black Light en 2018 y su reinterpretación Manchester Version en 2019. Inspirándose en los sonidos soleados de la costa oeste de los años 70, este disco promete armonías y arreglos que evocan a artistas icónicos como Fleetwood Mac, Steely Dan y Joni Mitchell.

Como adelanto, el grupo, conformado por Katie White y Jules De Martino, lanzó el sencillo Good People Do Bad Things. La canción aborda temas como la culpa, el perdón y la reconciliación con la oscuridad interior, mezclando arreglos nostálgicos con un mensaje profundamente humano. Según declaraciones, esta obra surgió durante la pandemia, un período en el que la pareja encontró refugio en Ibiza y se inspiró en los cimientos musicales de su infancia.

Home incluye temas como Dreaming y Mind Thunder, que prometen capturar la esencia cálida y optimista del álbum. The Ting Tings, reconocidos por hits como That’s Not My Name, buscan revivir la emoción de sus inicios, explorando nuevas perspectivas musicales en este capítulo de su carrera.

The Ting Tings: Evolución y reinvención en el indie-pop

The Ting Tings debutaron con fuerza en 2008 con el álbum We Started Nothing, un éxito global que incluyó himnos inolvidables como That’s Not My Name y Shut Up and Let Me Go. Este trabajo, definido por su actitud irreverente y sonido pegadizo, los llevó al número uno en las listas británicas y consolidó su lugar en el panorama del indie-pop.

En los años siguientes, experimentaron con estilos más oscuros y electrónicos en Sounds from Nowheresville (2012) y Super Critical (2014), mostrando su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Tras The Black Light en 2018, exploraron un sonido más introspectivo, y la pandemia marcó un período de transición, durante el cual encontraron un nuevo hogar y perspectiva creativa en Ibiza.

Ahora, con Home, The Ting Tings miran hacia el pasado mientras abrazan el futuro, ofreciendo una propuesta nostálgica pero innovadora que promete reconectar a los fans con las raíces del dúo. Este regreso reafirma su capacidad para mantenerse relevantes en una industria en constante cambio.

