The Ting Tings se balancean al ritmo del country con “Danced On The Wire”

El dúo indie-pop The Ting Tings ha sorprendido a sus seguidores con un giro inesperado hacia el country en su nuevo sencillo Danced On The Wire. La banda, conocida por su hit viral That’s Not My Name, ha decidido explorar nuevos horizontes musicales, uniéndose a la tendencia de artistas como Beyonce y Taylor Swift en la incursión del género country.

Katie White y Jules De Martino han compartido un adelanto de su nueva canción en las redes sociales, recibiendo una respuesta entusiasta de los fans. El single Danced On The Wire es parte de un proyecto más grande, con un nuevo álbum en camino. En redes sociales, los Ting Tings han anunciado que se despiden de los cielos de Ibiza para dirigirse a Londres y masterizar su disco en los legendarios estudios Abbey Road.

Habrá que estar muy atentos…

Sobre The Ting Tings

Desde su formación en Salford, Inglaterra en 2004, The Ting Tings han dejado su marca indeleble en el indie pop. El dúo, compuesto por Katie White y Jules De Martino, irrumpió en la escena con su álbum debut We Started Nothing en 2008, que alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido y fue certificado platino. Con éxitos como That’s Not My Name y Shut Up and Let Me Go, se ganaron un lugar en las listas internacionales y un premio MTV Video Music Award.

A pesar de que su segundo álbum, Sounds from Nowheresville, no tuvo el mismo impacto comercial, la banda continuó experimentando con su sonido, lo que se reflejó en su tercer álbum Super Critical. Aunque este álbum no alcanzó las listas de éxitos del Reino Unido, el sencillo Wrong Club encontró cierta popularidad en Japón y Bélgica. Su cuarto álbum, The Black Light, lanzado en 2018, aunque no entró en las listas, demostró la voluntad del dúo de seguir explorando nuevos territorios musicales.

Sumérgete en el universo sonoro de The Ting Tings con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Desde los ritmos pegajosos de That’s Not My Name hasta las melodías innovadoras de su último álbum, ¡dale al play y que la música te lleve!