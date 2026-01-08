The Twilight Sad regresan con un álbum que cicatriza heridas y abre una nueva etapa

Tras siete años de silencio discográfico, The Twilight Sad vuelven con It’s The Long Goodbye, un álbum que nace del duelo, la paternidad, la enfermedad y la reconstrucción personal. En una conversación reciente con NME, James Graham explica que el disco es el resultado de un proceso emocional devastador: la pérdida de su madre a causa de la demencia, su propio deterioro mental y la necesidad de reencontrarse como padre y como persona. El vocalista reconoce que escribir estas canciones fue “la terapia más extraña posible”, un modo de ordenar siete años de caos interior.

El álbum, que llegará el 27 de marzo a través de Rock Action Records, ha sido adelantado por los singles Waiting For The Phone Call y Designed To Lose, dos piezas que ya muestran el tono introspectivo y emocionalmente crudo del proyecto. Musicalmente, el trabajo vuelve a unir a Graham con su compañero de siempre, Andy MacFarlane, que firma unas guitarras más luminosas y expansivas que en discos anteriores, buscando equilibrar la oscuridad lírica con un sonido más abierto y dinámico.

Uno de los elementos más llamativos del álbum es la participación de Robert Smith, líder de The Cure y uno de los mayores defensores de la banda desde hace más de una década. Smith aporta guitarras, teclados y bajo de seis cuerdas en tres temas —Waiting For The Phone Call, Dead Flowers y Back To Fourteen— además de consejos de producción y arreglos que, según Graham, “siempre funcionan”. La relación entre ambas bandas es larga y pública: The Cure han llevado a The Twilight Sad como teloneros en múltiples giras internacionales.

El disco también cuenta con colaboraciones de David Jeans (Arab Strap) y Alex Mackay (equipo de directo de Mogwai), además de la mezcla de Chris Coady, conocido por su trabajo con Slowdive. El resultado, según la propia banda, es un álbum que funciona como un mapa emocional de siete años de vida: del derrumbe a la aceptación, del miedo a la claridad.

Una banda que convirtió la vulnerabilidad en identidad: historia y discografía de The Twilight Sad

Desde su debut en 2007 con Fourteen Autumns & Fifteen Winters, The Twilight Sad se han consolidado como una de las bandas más respetadas del post‑rock y el indie escocés. Su sonido —una mezcla de guitarras densas, atmósferas expansivas y la voz profundamente emocional de James Graham— llamó la atención de la crítica desde el principio. Los medios espacializados han destacado durante años la capacidad del grupo para combinar intensidad emocional con un enfoque sonoro que bebe tanto del shoegaze como del folk oscuro escocés. Su segundo álbum, Forget the Night Ahead (2009), profundizó en un tono más áspero y claustrofóbico, mientras que No One Can Ever Know (2012) exploró un giro hacia la electrónica minimalista y los sintetizadores fríos.

El reconocimiento internacional llegó con Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave (2014), considerado por muchos como su obra más equilibrada y accesible. Fue este disco el que consolidó su relación con Robert Smith, quien no solo elogió públicamente a la banda, sino que los invitó a abrir para The Cure en giras europeas y americanas. Su siguiente trabajo, It Won/t Be Like This All the Time (2019), marcó un regreso a la intensidad emocional y sonora, con críticas muy positivas en medios . Tras ese lanzamiento, la banda se embarcó en extensas giras internacionales antes de entrar en el periodo más difícil de su historia personal y creativa, que desemboca ahora en It’s The Long Goodbye.

Con seis álbumes de estudio, múltiples EPs y una reputación en directo que roza lo catártico, The Twilight Sad han construido una carrera basada en la honestidad emocional, la amistad entre Graham y Andy MacFarlane, y una evolución constante que nunca ha sacrificado su identidad. Su nuevo disco no solo marca un regreso: es, según ellos mismos, un renacimiento.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.