The Vaccines afirma que estamos ante su mejor disco

Si ya teníamos ganas de volver a escucharlos, después de estas declaraciones de Justin Young, líder de The Vaccines, no podemos seguir esperando más. En diciembre confirmaron que ya habían terminado de mezclar el que será su quinto álbum de estudio.

Según afirmó en una reciente entrevista, “realmente es el mejor disco que hemos hecho jamás, creo que hemos amenazado anteriormente con hacerlo sin llegar a conseguirlo, pero esta vez sí”. Dicen de este álbum que es heavy y a la vez pop. Ha sido grabado en El Paso, Texas, justo antes de que empezase el apocalíptico 2020 y al escucharlo ahora parece un reflejo de ese año.

Será el álbum más largo de la banda de Londres, contará con 13 o 14 pistas que cuenta con himnos rompepistas como If You Wanna o I Always Knew y que tuvo como presentación el álbum What Did You Expect from The Vaccines?

Para amenizar la espera os dejamos el video de su primer hit y esperamos poder contaros más novedades muy pronto.