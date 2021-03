The Vaccines anuncia una reedición especial de su álbum debut

La banda británica The Vaccines está de celebración, y es que ya han pasado diez años desde que se lanzó su álbum debut What Did You Expect From The Vaccines?

En este aniversario, la banda de indie rock londinense ha anunciado un lanzamiento muy especial. El grupo ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales y ha confirmado que lanzará una edición impresa del álbum en vinilo rosa, limitada a 2500 copias, que incluye demos inéditas y cupones exclusivos para la descarga gratuita del disco original.

A partir del 2 de abril podremos disfrutar de esta edición especial del álbum lanzado el 11 de marzo de 2011, que ocupó el cuarto lugar en la lista de álbumes británicos.

The Vaccines confirmó en diciembre del año pasado que habían terminado la grabación de su quinto álbum, y fue el mes pasado cuando lo calificaron como el mejor álbum que hayan hecho.

“Realmente creo que es el mejor disco que hemos hecho.Creo que durante mucho tiempo hemos amenazado con hacer un disco que sea bueno, pero no lo hemos conseguido” dijo el líder Justin Young en una entrevista con radio Rock Neto. “Es más heavy en algunos momentos, pero en más pop en otros, es mucho más, creo que es una buena combinación tanto de sonido como musical y líricamente. No sé, creo que es un gran disco”.

our first demo from the anniversary re-issue ‘if you wanna’ is out everywhere nowhttps://t.co/YPV3o69xvJ pic.twitter.com/jG4k5HFEs6 — The Vaccines (@thevaccines) March 11, 2021

También han compartido con sus fans la primera demo del álbum, if you wanna, que podéis escuchar aquí.

Os dejamos la tracklist completa de ‘What Did You Expect From The Vaccines?’

CARA A

1. ‘Wreckin’ Bar (Ra Ra Ra)’

2. ‘If You Wanna’

3. ‘A Lack Of Understanding’

4. ‘Blow It Up’

5. ‘Wetsuit’

6. ‘Nørgaard’

CARA B

1. ‘Post Break-Up Sex’

2. ‘Under Your Thumb’

3. ‘All In White’

4. ‘Wolf Pack’

5. ‘Family Friend’

Hidden Track:

‘Somebody Else’s Child’