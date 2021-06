The Vaccines anuncian nuevo disco y estrenan sencillo “Back in Love City”

Será el 10 de septiembre cuando los británicos estrenen el álbum Back in Love City, a través de los sellos Super Easy y AWAL Recordings. Recordemos que fue en el 2018 cuando publicaron Combat Sports, su cuarta producción discográfica, desde entonces han lanzado algunas versiones, pero no un LP completo.

Back in Love City está compuesto por 13 canciones, producidas por Daniel Ledinsky, -quien ha trabajado con Rihanna, Tove Love, TV On The Radio– y Fryars -que ha colaborado con Pharrell Williams y Mark Ronson–

Justin Young -vocalista de la banda- comentó: “Literalmente intercambié mi vida con la de un desconocido. Viví en su casa y conduje su coche mientras él vivía en la mía, pero nunca nos conocimos ni tuvimos conexiones previas”.

Puedes disfrutar del sencillo que da nombre al disco:

Lista de canciones de “Back in Love City“:

Back in Love City

Alone Star

Headphones Baby

Wanderlust

Paranormal Romance

El Paso

Jump off the Top

XCT

Bandit

Peoples Republic of Desire

Savage

Heart Land

Pink Water Pistol