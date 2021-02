Fue el mes pasado cuando la banda británica The Vaccines lanzó una canción que estará incluida en su nuevo trabajo Cozy Karaoke Vol.1 EP. Se trataba de una versión del conocido tema No One Knows de la banda estadounidense de stoner rock, Queens Of The Stone Age, canción incluida en su disco Songs of The Deaf (2002).

En esta ocasión el grupo de indie rock formado en Londres en 2010 ha compartido una versión de High Horse de la cantautora de música country estadounidense, Kacey Musgraves. Este tema está incluido en el álbum Golden Hour, granador de un premio Grammy en el año 2018.

The Vaccines ya confirmaron que su quinto álbum se lanzará a lo largo de este 2021, pero mientras seguirán con el EP de covers, y ya han compartido la lista de todas las canciones versionadas que incluirá este nuevo proyecto, entre las que están: Funnel Of Love de Wanda Jackson, Telstar de Billy Fury & The Tornados, Fire de Waxahatchee y For What It’s Worth de Liam Gallagher, aparte de las ya publicadas.

La fecha de lanzamiento para Cozy Karaoke Vol.1 EP completo será el 5 de marzo.

Ya puedes escuchar las dos versiones que han publicado hasta ahora: