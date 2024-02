The Voidz estrenan nueva canción «All the Same» y protagonizan un documental

La banda liderada por Julian Casablancas, The Voidz, ha lanzado su nuevo sencillo, All the Same, después de presentarlo en vivo en febrero de 2020 en un concierto secreto en Los Ángeles.

La canción, que formará parte de la banda sonora de la película Drugstore June, tiene un ritmo alegre y soleado, pero una letra cínica y desencantada, en la que Casablancas canta sobre cómo seguimos viviendo las mismas situaciones: “You check the bad news once a day or two/ But you don’t know who’s feeding it to you/ It’s the same ole crooks trying to buy your vote/ And gossip makes more money than the truth” (“Revisas las malas noticias una vez al día o dos/ Pero no sabes quién te las está dando/ Son los mismos viejos ladrones que intentan comprar tu voto/ Y el cotilleo hace más dinero que la verdad”).

All the Same se suma a los otros tres sencillos que The Voidz publicaron el año pasado: Flexorcist, American Way y Prophecy of the Dragon. Su último álbum de estudio, Virtue, se lanzó en 2018.