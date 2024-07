The Voidz vuelven con fuerza: Su nuevo disco «Like All Before You» se lanzará en septiembre

The Voidz han anunciado su primer álbum en seis años, Like All Before You, que se lanzará en septiembre de 2024. En un enigmático video teaser, la banda reveló la fecha de lanzamiento y presentó la instrumental Overture, que abrirá el álbum. El video incluye un monólogo de Julian Casablancas, el líder de la banda, que reflexiona sobre la opresión y la búsqueda de conocimiento en la era digital.

El álbum sigue a varios sencillos lanzados en 2023, como Flexorcist y Prophecy of the Dragon, que se combinaron en un video musical de 14 minutos. Otros temas incluyen la balada American Way y All The Same. Like All Before You será el tercer álbum de The Voidz, después de Virtue en 2018 y Tyranny en 2014.

Mientras tanto, Julian Casablancas ha continuado activo con The Strokes, quienes tocaron en el festival All Points East en Londres el año pasado. En un concierto en marzo, la banda interpretó varias rarezas en vivo en apoyo a la candidata al Congreso de Chicago, Kina Collins.