The WAEVE comparte «Broken Boys» y detalles de su próximo álbum «City Lights»

The WAEVE, el proyecto musical de Graham Coxon y Rose Elinor Dougall, ha lanzado su nuevo sencillo Broken Boys, el tercer adelanto de su próximo álbum City Lights, que saldrá el 20 de septiembre a través de Transgressive Records. Este lanzamiento sigue a los sencillos City Lights y You Saw. Además, cada una de las diez canciones del álbum estará acompañada por un video de actuación en directo, formando la serie titulada City Lights Sessions, dirigida por Natalia Pages. Los videos de los tres primeros sencillos ya están disponibles aquí.

The WAEVE también ha anunciado las fechas de su gira de otoño en el Reino Unido, con actuaciones en Liverpool, Nottingham, Bristol y Londres, algunas de las cuales ya están agotadas. Los fans pueden adquirir entradas para los conciertos restantes y disfrutar de la experiencia en directo de la banda.

Os dejamos con el tracklist completo de este esperado trabajo.

Tracklist de The WAEVE – City Lights