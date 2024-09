The War on Drugs nos invitan a descubrir su evolución con su nuevo álbum en directo «Live Drugs Again»

The War on Drugs ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum en directo, Live Drugs Again, que estará disponible el 13 de septiembre. Este álbum sigue a Live Drugs, lanzado hace cuatro años, y presenta versiones en vivo de canciones grabadas durante su gira entre febrero de 2022 y diciembre de 2023. Según el líder de la banda, Adam Granduciel, el álbum documenta la evolución de sus canciones desde el estudio hasta los escenarios de todo el mundo, capturando algunos de sus momentos favoritos en vivo.

El primer adelanto del álbum es una versión en vivo de Burning, una canción del álbum Lost in the Dream. Además, la banda ha lanzado una nueva versión de You Wreck Me de Tom Petty, creada para la banda sonora de la serie Bad Monkey de Apple TV+.

La banda también se prepara para iniciar su gira conjunta, Zen Diagram Tour, con The National el 12 de septiembre. Durante esta gira, tocarán música de su álbum de estudio más reciente, I Don’t Live Here Anymore, lanzado en 2021, entre otras canciones.

El álbum Live Drugs Again incluye temas como Harmonia’s Dream (Live…Again), Old Skin (Live…Again), Pain (Live…Again) y Under the Pressure (Live…Again), entre otros.

Tracklist de The War On Drugs – Live Drugs Again

01 Harmonia’s Dream (Live…Again)

02 Burning (Live…Again)

03 Old Skin (Live…Again)

04 Come to the City (Live…Again)

05 I Don’t Wanna Wait (Live…Again)

06 Pain (Live…Again)

07 Slow Ghost (Live…Again)

08 In Chains (Live…Again)

09 Living Proof (Live…Again)

10 Under the Pressure (Live…Again)

11 I Don’t Live Here Anymore (Live…Again)

01 Harmonia’s Dream (Live…Again)

02 Burning (Live…Again)

03 Old Skin (Live…Again)

04 Come to the City (Live…Again)

05 I Don’t Wanna Wait (Live…Again)

06 Pain (Live…Again)

07 Slow Ghost (Live…Again)

08 In Chains (Live…Again)

09 Living Proof (Live…Again)

10 Under the Pressure (Live…Again)

11 I Don’t Live Here Anymore (Live…Again)