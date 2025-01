The Waterboys regresan con «Life, Death And Dennis Hopper» y colaboraciones estelares

The Waterboys han anunciado su nuevo álbum Life, Death And Dennis Hopper, que se lanzará el 4 de abril a través de Sun Records. El álbum contará con colaboraciones de Bruce Springsteen, Fiona Apple y otros artistas destacados.

El próximo álbum de The Waterboys, Life, Death And Dennis Hopper, promete ser una obra maestra que narra la vida del icónico actor estadounidense Dennis Hopper. Con 25 pistas, el álbum explora desde la juventud de Hopper en Kansas hasta su ascenso, sus cinco matrimonios, su caída tumultuosa y su redención final. El primer sencillo, Hopper’s On Top (Genius), se lanzará este viernes, ofreciendo un adelanto de lo que está por venir.

Mike Scott, líder de The Waterboys, explicó en un comunicado de prensa: «El arco de su vida fue la historia de nuestro tiempo. Estuvo en el big bang de la cultura juvenil en Rebel Without A Cause con James Dean; y en los inicios del Pop Art con el joven Andy Warhol. Fue parte de la contracultura, el movimiento hippie, los derechos civiles y las escenas psicodélicas de los años 60. En los 70 y 80, tuvo una década salvaje, casi murió, regresó, se enderezó y se convirtió en un actor de cinco películas al año sin perder el brillo en sus ojos ni el sentido de peligro o imprevisibilidad que siempre lo rodeaba».

El álbum también cuenta con la producción de James Hallawell y Brother Paul Brown, miembros de la banda. Además de Springsteen y Apple, otros artistas destacados en el álbum incluyen a Steve Earle, Anana Kaye, Barny Fletcher, Sugarfoot, Taylor Goldsmith de Dawes, Kathy Valentine de The Go-Go’s y Patti Palladin.

The Waterboys, liderados por Mike Scott, se formaron en 1983 y rápidamente se convirtieron en una de las bandas más influyentes del folk-rock gracias a álbumes icónicos como This Is the Sea y Fisherman’s Blues. Su último álbum, All Souls Hill, se lanzó en 2022, y en 2023, la banda lanzó una caja recopilatoria titulada 1985, que narra la creación de su tercer álbum emblemático This Is the Sea. A lo largo de los años, The Waterboys han experimentado con diversos estilos musicales, manteniendo siempre su esencia única y su capacidad para contar historias a través de la música.

