The Wave Pictures abren etapa con «The House Painted Blue» y preparan su álbum «Gained/Lost»

El trío británico The Wave Pictures vuelve a demostrar por qué, casi tres décadas después de su formación, siguen siendo una de las bandas de culto más queridas del indie europeo. Su nuevo single, The House Painted Blue, funciona como una puerta abierta a un universo onírico donde las guitarras sesenteras, las imágenes literarias y la sensibilidad pop conviven en perfecta armonía. Según la información oficial, el tema se inspira en la infinidad imaginativa de la pintura y en la literatura de Franz Kafka, con referencias visuales a Chagall y Matisse, y un sonido que bebe tanto del rock clásico como de influencias africanas como The Bhundu Boys.

Este lanzamiento anticipa Gained/Lost, el nuevo álbum del grupo, que verá la luz el 27 de febrero bajo el sello Bella Union. El disco promete una mezcla de garage rock de los 60, rock setentero y el indie americano de los 90, siempre con ese espíritu DIY que ha definido a David Tattersall, Franic Rozycki y Jonny Helm desde sus inicios en Wymeswold en 1998. La banda ya había adelantado también Sure & Steady y Alice, esta última acompañada de un videoclip y descrita por medios especializados como KLOF Mag como una muestra de su madurez creativa tras más de veinte álbumes publicados.

Además, The Wave Pictures regresarán a España en marzo con una extensa gira que pasará por Valladolid, Palma de Mallorca, Zaragoza, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, Logroño y San Sebastián. Una oportunidad perfecta para comprobar en directo la química que ha convertido al trío en una referencia del underground británico, presente en festivales como Primavera Sound o Tanned Tin desde hace años.

Cómo The Wave Pictures se convirtieron en una banda de culto sin dejar de ser ellos mismos

The Wave Pictures son sinónimo de constancia, personalidad y una forma muy particular de entender el rock alternativo. Formados en Wymeswold a finales de los 90, el trío comenzó tocando en pubs y pequeñas salas de Londres hasta abrirse paso en la escena independiente británica gracias a su mezcla de lirismo cotidiano, guitarras afiladas y un enfoque lo‑fi que nunca han abandonado. Tras varios trabajos autoproducidos, ficharon por Moshi Moshi Records, sello con el que publicaron discos clave como Sophie e Instant Coffee Baby, obras que consolidaron su reputación en el underground y les permitieron girar por Europa y Estados Unidos. Su presencia en festivales españoles como Primavera Sound o Tanned Tin reforzó aún más su conexión con el público nacional, que siempre ha respondido con entusiasmo a su propuesta honesta y sin artificios.

La discografía de The Wave Pictures es tan extensa como diversa: más de veinte álbumes que recorren desde el folk eléctrico hasta el rock más directo, pasando por experimentos narrativos y colaboraciones puntuales. Su anterior trabajo, When the Purple Emperor Spreads His Wings (2022), fue destacado por publicaciones como KLOF Mag como uno de los más variados y sólidos de su carrera, señal de que la banda sigue en plena forma creativa incluso después de tantos años en activo. Ahora, con Gained/Lost en el horizonte, el grupo parece dispuesto a reafirmar su identidad: canciones que celebran la amistad, la artesanía musical y la alegría de tocar juntos. Su nuevo material, encabezado por Alice, Sure & Steady y The House Painted Blue, confirma que su fórmula sigue siendo tan fresca como siempre, combinando tradición y riesgo con una naturalidad que muy pocas bandas pueden permitirse.

