The Weather Station anuncia nuevo álbum «Humanhood» y gira europea en 2025

The Weather Station ha anunciado su nuevo álbum Humanhood, que saldrá el 17 de enero a través de Fat Possum. Tamara Lindeman, la mente detrás del proyecto, ha trabajado con el coproductor Marcus Paquin y un equipo talentoso que incluye a Kieran Adams, Ben Boye, Philippe Melanson, Karen Ng y Ben Whiteley, con contribuciones de Sam Amidon, James Elkington y Joseph Shabason. Este álbum, que sigue a How Is It That I Should Look at the Stars de 2022 e Ignorance de 2021, se centra en una introspección profunda, reflejando una crisis de salud mental que Lindeman atravesó.

El primer sencillo, Neon Signs, aborda temas de confusión y disociación en un contexto de crisis climática y relaciones complejas, y viene acompañado del videoclipn que habéis podido ver al comienzo de la noticia. Además, The Weather Station estará de gira por Europa a principios de 2025, con paradas en ciudades como Hamburgo, Copenhague, Berlín, Ámsterdam, Bruselas, París, Brighton, Leeds, Dublín, Glasgow, Manchester, Bristol y Londres, aunque ninguna en España por el momento.

Mientras esperamos a futuras novedades, os dejamos con el listado completo de canciones a continuación.

Tracklist de The Weather Station – Humanhood