The Weeknd anuncia su nuevo álbum «Hurry Up Tomorrow»

The Weeknd ha revelado detalles de su próximo álbum titulado Hurry Up Tomorrow. Este nuevo trabajo será el tercer y último capítulo de la trilogía que comenzó con After Hours y Dawn FM. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento, el artista ha compartido un tráiler y varias declaraciones en sus redes sociales, generando gran expectación entre sus seguidores.

El álbum promete ser el punto culminante de su proyecto creativo, explorando temas existenciales y autorreferenciales. En sus declaraciones, The Weeknd reflexiona sobre su carrera y los desafíos personales que ha enfrentado, sugiriendo que este nuevo álbum será una introspección profunda y reveladora.

Además, el 7 de septiembre, The Weeknd ofrecerá un concierto único en el Estádio MorumBIS de São Paulo, que será transmitido en vivo por YouTube. Este evento presentará una lista de canciones diferente a la de su gira anterior y una producción nunca antes vista.

En otras noticias, su éxito Blinding Lights ha alcanzado un hito histórico al convertirse en la primera canción en superar los 4 mil millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como la canción más reproducida de todos los tiempos en la plataforma.