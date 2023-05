The Weeknd planea despedirse de su nombre artístico con un último álbum

El cantante canadiense Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, ha sorprendido a sus fans al anunciar que está trabajando en su último álbum bajo su famoso alias. El artista ha revelado en una entrevista con W Magazine que está listo para cerrar el capítulo de The Weeknd y empezar una nueva etapa en su carrera musical.

Un camino catártico

The Weeknd ha explicado que está pasando por un camino catártico y que siente que ha dicho todo lo que puede decir bajo este alias. «Es algo que tengo que hacer», ha afirmado. «Como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir». También ha aclarado que seguirá haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd, pero que quiere «matar» a su actual personaje y renacer. El álbum en el que está trabajando actualmente es probablemente su última hazaña como The Weeknd.

Una década de éxitos

The Weeknd lleva más de una década en la industria de la música y ha logrado mucho. Desde su debut en 2012 con el álbum Trilogy, que recopilaba sus primeros tres mixtapes aclamados por la crítica, hasta su reciente Dawn FM, lanzado en enero de 2022, el cantante ha colaborado con grandes nombres como Drake, Kendrick Lamar, Daft Punk, Ariana Grande y más. Su single Blinding Lights fue nombrado la nueva canción número uno de todos los tiempos en el Billboard Hot 100, superando el hit de 1960 The Twist de Chubby Checker. También actuó en el descanso de la Super Bowl LV y fue nominado a cuatro premios Grammy por su álbum anterior, After Hours.

Un nuevo proyecto de trilogía

The Weeknd ha compartido anteriormente que estaba interesado en crear otro proyecto de trilogía, similar al primero. Algunos fans han teorizado que su último álbum pertenece a una trilogía que incluye After Hours, así como un futuro álbum que podría llamarse After Life. Según esta hipótesis, After Hours representaría el infierno, Dawn FM el purgatorio y After Life el cielo. Sin embargo, el cantante no ha confirmado ni desmentido esta idea.

Otros proyectos en el horizonte

Además de la música, The Weeknd también está explorando otros ámbitos creativos. El cantante coescribió un misterioso proyecto cinematográfico junto con el escritor y director de Waves, Trey Edward Shults, quien también dirige. El colaborador de Dawn FM Oneohtrix Point Never se encargará de la banda sonora. La película, que se está rodando en Los Ángeles, contará con la participación de los actores Jenna Ortega y Barry Keoghan. Asimismo, The Weeknd co-creó una serie para HBO llamada The Idol, junto con Sam Levinson, de Euphoria. En la serie, que se estrenará el próximo 4 de junio, el cantante interpretará a un dueño de un club nocturno que se enamora de una cantante pop.