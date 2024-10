The Weeknd y Anitta sorprenden con el video de «São Paulo», ¡perfecto para Halloween!

El icónico cantante canadiense The Weeknd ha unido fuerzas con la superestrella brasileña Anitta para lanzar su nuevo sencillo São Paulo, acompañado de un video musical que promete dejar a todos boquiabiertos. Este lanzamiento llega justo a tiempo para Halloween, y no podría ser más apropiado dada la naturaleza inquietante y surrealista del video.

El video, dirigido por el visionario Freeka Tet, presenta a Anitta interpretando a un personaje embarazado que deambula por las calles en escenas de pesadilla. En un giro inesperado, se quita una máscara espeluznante, vomita en la calle y se mete en una fuente de agua. Aquí, una cara siniestra comienza a emerger de su prominente barriga, cantando el verso de São Paulo de The Weeknd.

Este sencillo es parte del próximo sexto álbum de estudio de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, que servirá como el capítulo final de una trilogía que comenzó con After Hours (2020) y Dawn FM (2022). La colaboración con Anitta se presentó por primera vez en un espectáculo en vivo en São Paulo, donde la cantante brasileña se unió a The Weeknd en el escenario.

Anitta explicó que inicialmente escribió algunos versos como una broma y nunca imaginó que se convertirían en una canción seria. Sin embargo, cuando The Weeknd escuchó lo que había enviado, quedó tan impresionado que decidieron crear la canción completa. Este tema sigue a la colaboración previa de The Weeknd con Playboi Carti en Timeless, co-producida por Pharrell, y a otro nuevo tema titulado Dancing In The Flames. Además, puedes conocer más sobre el artista en su perfil de artista en Spotify.