The Weeknd y Playboi Carti vuelven a sorprender con su colaboración en «Timeless»

The Weeknd ha lanzado su nuevo sencillo, una colaboración con Playboi Carti titulada Timeless. Este tema es el último adelanto del próximo álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. El sencillo fue presentado por primera vez en un concierto en São Paulo, Brasil, el 7 de septiembre, donde ambos artistas compartieron escenario. La producción de Timeless estuvo a cargo de Pharrell Williams, añadiendo un toque especial a la canción.

Timeless es la segunda colaboración oficial entre The Weeknd y Playboi Carti, después de Popular en 2023, que también contó con la participación de Madonna. Este nuevo sencillo, junto con Dancing In The Flames, formará parte del álbum Hurry Up Tomorrow, que será el tercer y último capítulo de la trilogía que comenzó con After Hours y Dawn FM. La portada del álbum muestra un primer plano del rostro de Abel Tesfaye, marcando un cambio respecto a las prótesis faciales utilizadas en la era de After Hours.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Hurry Up Tomorrow, los fans están ansiosos por el cierre de esta trilogía que promete ser el punto culminante del proyecto creativo de The Weeknd. ¿Qué esperáis de este trabajo? ¿Estará a la altura de las grandes expectativas de sus fans?