The White Stripes demandan a Donald Trump por el uso no autorizado de “Seven Nation Army”

The White Stripes, la icónica banda de rock compuesta por Jack y Meg White, ha presentado una demanda contra el ex presidente Donald J. Trump por el uso no autorizado de su canción Seven Nation Army en un video de campaña. El video fue publicado el mes pasado por Margo Martin, directora adjunta de comunicaciones de Trump. La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva York, incluye seis cargos de infracción de derechos de autor.

Según la demanda, Trump y su campaña ignoraron los esfuerzos previos de los White Stripes para resolver el asunto de manera amistosa y, en cambio, “pisotearon indiscriminadamente los derechos legales de los demandantes”. Además, la demanda subraya la oposición vehemente de la banda a las políticas adoptadas y propuestas por Trump.

Jack White había prometido tomar acciones legales contra Trump, y hoy cumplió su promesa con una publicación en Instagram que decía: “Esta máquina demanda a los fascistas”. La demanda marca un nuevo capítulo en la lucha de los artistas por proteger sus derechos de autor frente al uso no autorizado en campañas políticas.