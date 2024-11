The White Stripes retiran demanda contra Donald Trump por uso de “Seven Nation Army”

The White Stripes han decidido retirar su demanda por derechos de autor contra el recién reelecto presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta batalla legal comenzó en agosto cuando Jack White advirtió a la campaña de Trump que no usara su música después de que un clip con la canción Seven Nation Army apareciera en un video de campaña. La respuesta de White fue contundente, criticando el uso inapropiado de la canción y amenazando con acciones legales.

En septiembre, Meg y Jack White presentaron una demanda en un tribunal federal en Manhattan, expresando su fuerte oposición a las políticas y acciones de Trump. Sin embargo, informes recientes publicados en Consequence revelan que la banda ha solicitado que las reclamaciones sean desestimadas «sin perjuicio», lo que les permitiría presentar otra demanda en el futuro si así lo desean.

Esta desestimación marca el último capítulo en la continua oposición pública de Jack White hacia Trump. En octubre, White criticó a Trump por insultar a la ciudad de Detroit durante un discurso. A pesar de la desestimación de la demanda, la oposición vocal de White hacia Trump sigue siendo firme, como lo demuestran sus recientes publicaciones en redes sociales tras la reelección de Trump.

La épica carrera de The White Stripes: Del garage rock a la fama internacional

The White Stripes comenzaron su viaje musical en 1997 como un dúo de Detroit compuesto por Jack White (voz y guitarra) y Meg White (batería). Con un estilo minimalista y una presencia escénica impactante, la banda se destacó rápidamente en la escena del garage rock.

Su álbum debut homónimo The White Stripes (1999) les introdujo con fuerza en la escena del garage rock. Le siguió De Stijl (2000), que consolidó su estilo distintivo. El gran éxito llegó con White Blood Cells (2001), que incluía hits como Fell in Love with a Girl. Elephant (2003) los catapultó a la fama internacional gracias al icónico Seven Nation Army. Posteriormente, con Get Behind Me Satan (2005), exploraron nuevos sonidos y demostraron su versatilidad. Finalmente, Icky Thump (2007) cerró su discografía con broche de oro, destacándose por su potente sonido y creatividad.

