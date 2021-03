The Who anuncia una edición Super Deluxe de ‘The Who Sell Out’

Para algunos, la edad no es un impedimento para volver a la carga, aunque las energías ya no sean como las que se movieron durante los míticos 60 y 70. Pero el negocio de la música persiste y, a pesar de los avatares de los tiempos, hay bandas a las que ni el Brexit ni la pandemia son capaces de doblegar. Rezuman reservas de energía como para ir a Marte varias veces y regresar en plena forma para grabar una reedición de súper lujo. Es el caso de la próxima entrega que The Who acaba de anunciar, cuya fecha clave será el 23 de abril del presente año y se publicará a través de UMC / Polydor.

La lujosa reedición recupera el espíritu legendario que la banda grabó en 1967 con su álbum The Who Sell Out, un mega trabajo que contará con 112 pistas y 46 canciones inéditas. Además, contendrá -junto a réplicas de carteles, encartes y boletines informativos del año de lanzamiento del disco- un libro de 80 páginas a todo color, con fotos inéditas, recuerdos, anotaciones y notas personales de Pete Townshend. El box será presentado en formato digital, en vinilos de colores y en CD. Como adelanto se ha lanzado un EP con tres registros inéditos de demos a cargo de Townshend: Pictures Of Lil, Kids! Do You Want Kids y Odorono. Recordemos que, debido a las restricciones de la pandemia, el legendario grupo británico tuvo que suspender su gira por el Reino Unido e Irlanda.

https://www.youtube.com/embed/P3hv0cXJBTg



The Who se formó en Reino Unido durante 1961 por los miembros Roger Daltrey (voz), Pete Townshend (guitarra, teclados y voz), John Entwistle (bajo y voz) y Keith Moon (batería). La formación está considerada un ícono dentro del panorama musical de todos los tiempos. Fue famosa por sus enérgicas directos que incluían la destrucción de sus instrumentos, así como por tremendos saltos que hacía Pete Townshend en los conciertos. Rápidamente saltaron a la fama gracias a temas como My Generation, I Can See For Miles, Baba O’Riley, Behind Blue Eyes, Pinball Wizard, Love Reign O’er Me, etc. O con discos míticos como Tommy (1969), Live at Leeds (1970), Who’s Next (1971), Quadrophenia (1973), The Who By Numbers (1975), Who Are You (1978) y The Kids Are Alright (1979), entre otros.

Como grupo, han vendido cerca de 100 millones de discos en todo el mundo y lograron posicionar nada menos que 27 sencillos en el Top 40 y 17 álbumes en los Top 10 del Reino Unido y de Estados Unidos. También han obtenido 18 discos de oro, 12 de platino y 5 de multi-platino solo en los Estados Unidos. En 1990 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock. La revista Time dijo sobre ellos que “ningún otro grupo ha llevado el rock tan lejos” y el magazine Rolling Stone escribió que “The Who, junto con The Beatles y The Rolling Stones, completa la santísima trinidad del rock británico”. En 1988 recibieron el Lifetime Achievement Award que otorga todos los años la British Phonographic Industry y en 2001 lo recibieron de la Grammy Foundation por sus contribuciones creativas en la grabación. Cabe destacar que a nivel individual Roger Daltrey y Pete Townshend fueron honrados con el Premio Kennedy de 2008, siendo el más alto honor que ofrece el gobierno de Estados Unidos a cinco artistas de diferentes disciplinas por su contribución a las artes escénicas en la cultura estadounidense.