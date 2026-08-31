The Who podrían haber recuperado a Zak Starkey como batería, más de un año después de que su salida de la banda se convirtiera en uno de los culebrones más confusos del rock reciente. Roger Daltrey reveló durante un concierto en solitario en el Encore Theater de Las Vegas, el pasado 26 de agosto, que la banda había ensayado recientemente con Starkey de cara a una posible etapa europea de su gira de despedida, The Song Is Over.

Tres despidos, dos regresos y un futuro que sigue abierto

La historia entre The Who y Starkey lleva año y medio dando bandazos. Todo empezó en abril de 2025, cuando la banda anunció que se separaba del batería tras dos polémicos conciertos benéficos de la Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall de Londres, en los que Daltrey mostró su descontento con la interpretación de Starkey. Apenas tres días después, Pete Townshend lo reincorporó públicamente, alegando “problemas de comunicación” ya resueltos. La reconciliación, sin embargo, no duró ni un mes: a mediados de mayo, Townshend confirmó la salida definitiva de Starkey, sustituido por Scott Devours para la gira The Song Is Over, que arrancó en Italia y recorrió después Norteamérica hasta octubre de 2025.

Ahora, casi un año después de que aquella gira terminara, Daltrey ha dejado caer que la puerta podría no estar tan cerrada como parecía. El cantante contó al Arizona Republic que la banda había ensayado recientemente pensando en despedirse también de Europa, y fue tajante al describir el estado del grupo: «no se ha acabado en absoluto». El propio Starkey confirmó la noticia en un comunicado enviado a Rolling Stone, en el que aseguraba estar exultante tras el ensayo y resumía su sensación con una frase: «Estoy feliz de volver a tocar la música que amo con la gente que amo». Era la primera vez que el batería volvía a coincidir con la banda desde aquel concierto en el Royal Albert Hall del 30 de marzo de 2025.

Un batería de casi tres décadas y un segundo hogar musical

Hijo de Ringo Starr, Zak Starkey se incorporó a The Who en 1996, heredando el asiento tras la batería que había dejado vacante Keith Moon en 1978, y se convirtió, junto a Townshend y Daltrey, en una de las piezas fijas de la banda durante casi 29 años. Su salida definitiva en 2025 puso fin a una etapa clave en la historia reciente del grupo, cuyo recorrido y legado ya repasamos con la llegada de Scott Devours como sustituto para la gira The Song Is Over, que arrancó en Italia en julio de 2025 y se cerró en Norteamérica en octubre de ese mismo año.

Lejos de quedarse parado, Starkey ha mantenido plena actividad con Mantra of the Cosmos, el supergrupo que forma junto a Andy Bell (Ride, Oasis) y otros nombres de la escena británica de los 90, y con el que en 2025 estrenó “Rip-Off”, sencillo grabado junto a James McCartney, hijo de Paul McCartney. Aun con esa agenda propia, el batería ya había dejado claro en distintas entrevistas que volvería a The Who sin dudarlo si se lo propusieran: llegó a decir que, pese a la confusión y el dolor del proceso, nunca dejaría enterrada una amistad de casi tres décadas por algo así. Ese deseo de regresar parece ahora, con este ensayo, más cerca de hacerse realidad que en cualquier otro momento desde su salida.

The Who, formados en Londres en 1964, son una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con álbumes como My Generation (1965), Tommy (1969) o Who’s Next (1971) como pilares de su legado, y con Pete Townshend y Roger Daltrey como únicos miembros originales con vida. Su gira The Song Is Over se presentó en su momento como la despedida definitiva del grupo en Norteamérica, pero las palabras de Daltrey en Las Vegas apuntan a que, antes del adiós final, la banda todavía quiere pasar por Europa, y quizás hacerlo con Starkey de nuevo tras la batería.

Por ahora no hay fechas confirmadas ni un anuncio oficial de nuevos conciertos, y todo lo que se sabe procede de comentarios sueltos de Daltrey y Starkey en directos y comunicados a la prensa. Pero después de un año y medio de idas y venidas (tres despidos, dos reincorporaciones y una gira de despedida completada sin él), la sola idea de ver de nuevo a Starkey detrás de la batería de The Who ya es, en sí misma, una noticia.

¿Crees que The Who deberían haber recurrido a Zak Starkey desde el principio, o prefieres que la banda cierre definitivamente esta etapa?

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