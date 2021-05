Vuelven The Wombats con nuevo single, ‘Method to the Madness’

The Wombats regresan tras tres años de escasa actividad con un nuevo single: Method to the Madness. Tras su cuarto álbum, Beautiful People Will Ruin Your Life (The Wombats, 2018), le buscan una cura a la locura.

“Se trata de encontrar patrones dentro del caos y en última instancia, rendirse y dejar ir”, afirma el cantante Matthew Murphy.

El propio Matthew confesó que la canción está ligeramente inspirada en su luna de miel y en los lugares de Europa que ha visitado. De lo que se siente estando entre turistas y siendo uno de ellos.

Durante toda la canción, se crea un ambiente de sobriedad que culmina con la introducción de guitarras eléctricas y una batería para hacerla más animada.

«There must be some method to the madness./ Method to the madness./ Still I don’t want to know./ Just one more smile and then I’ll go./ There must be some method to the madness».

Asimismo, The Wombats aseguran haber estado trabajando en nuevos proyectos para reinventarse musicalmente durante la cuarentena, resultado que iremos viendo poco a poco. Han vuelto con más fuerza para quedarse.

Por último, la canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Aaron Brown. Os lo dejamos aquí.