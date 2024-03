The Zutons estrenan un segundo single de su álbum de retorno tras 16 años de silencio

Recientemente, la banda británica de indie rock The Zutons anunció su primer álbum en 16 años, The Big Decider, que saldrá a la venta el 26 de abril a través de ICEPOP. Ahora, han compartido el segundo sencillo del disco, Pauline, una canción inspirada en un viaje psicodélico que hicieron los miembros del grupo a Palm Springs. El tema viene acompañado de un vídeo en el que se ve a la banda grabando en el estudio con el legendario productor y cofundador de Chic, Nile Rodgers.

The Zutons se formaron en 2001 y se hicieron famosos por su sonido ecléctico que mezclaba rock, pop, soul y ska. Su álbum debut, Who Killed… The Zutons?, fue nominado al Mercury Prize en 2004 y contenía el éxito Valerie, que más tarde versionaría Amy Winehouse. Tras publicar otros dos discos, Tired of Hanging Around (2006) y You Can Do Anything (2008), la banda se separó en 2009.

En 2018, The Zutons se reunieron para una gira conmemorativa del 15 aniversario de su primer álbum y anunciaron su intención de grabar un nuevo disco producido por Nile Rodgers. El primer adelanto del mismo fue Creeping on the Dancefloor, que se estrenó en febrero de este año.

Según el cantante y guitarrista Dave McCabe, trabajar con Rodgers fue una experiencia increíble que le dio una confianza que nunca había sentido antes. “Es muy relajado como persona y un buen oyente”, dijo McCabe en un comunicado de prensa. “En la canción Disappear, escribí una pieza de palabra hablada sobre The Zutons viajando por las estrellas y las galaxias preguntando la cuestión más poderosa del universo, ‘¿Por qué?’ Le pedí a Nile que la leyera por encima del final de la canción, pensando que diría que no. Pero se metió en la cabina de voz con su cadena alrededor del cuello y sus gafas de sol y hizo unas 20 tomas diferentes, todas en diferentes estilos de sí mismo. ¡Fue alucinante!”

Para el nuevo álbum, la banda también contó con la colaboración de su productor original, Ian Broudie, quien dijo que la demo de Big Decider le hizo llorar y por eso aceptó trabajar con ellos de nuevo. “La canción hablaba por sí misma”, afirmó Broudie.

The Zutons grabaron el álbum en los estudios Abbey Road, donde también han trabajado artistas como The Beatles, Pink Floyd o Radiohead. El resultado es un trabajo que refleja la madurez y la creatividad de la banda, sin perder su esencia y su frescura.

The Big Decider ya está disponible para reservar en la página web oficial de The Zutons. La banda también tiene previsto realizar una gira por el Reino Unido para presentar el disco en directo. Las fechas y los lugares se pueden consultar en su web o en sus redes sociales.